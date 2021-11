Le pagelle della Pro Patria: Pierozzi condanna i tigrotti, si salvano solo Parker e Castelli

Caprile 5: Supera i venti gol stagionali incassati. Incolpevole la maggior parte delle volte, specie nei primi tre gol, ma neanche decisivo nel limitare il pesante passivo.

Molinari 6: Ancora una volta tra i migliori, pur in partita sciagurata. L’arbitro gli nega la gioia di un gol che forse avrebbe alimentato qualche flebile speranza per i tigrotti. Ma con i se e i ma non si va da nessun parte.

Boffelli 5: Bene su Chakir, soffre parecchio sugli inserimenti delle due mezzali Baldassin e Celeghin. E sotto questo aspetto pesa molto l’inferiorità numerica della squadra.

Saporetti 5: Gioca solo 30’ minuti prima che Prina corra a ripari tattici per sopperire all’espulsione di Pierozzi. Ammonito dopo 15 minuti, il mister biellese sostituisce il difensore che in quel momento stava dando meno garanzie.

Vezzoni 6: Entra a partita già compromessa (1 a 0 e Pro in 10). Dà parvenze di un equilibrio che si sgretola in cinque minuti neri del secondo tempo, tra il 67’ e il 72’.

Pierozzi 4,5: Nei primi venti minuti viene cercato molto da Bertoni e sembra sia quello sia l’asse lungo il quale la Pro Patria può sviluppare il proprio gioco. L’ingenuità nel tirare la maglia in un fallo da ultimo uomo sull’ mvp del match Galuppini gli costa il rosso che manda in tilt tutti i pieni della squadra.

Nicco 5: Due buone incursioni e nulla più, oggi male rispetto al solito.

76’ Ferri SV

Bertoni 5,5: Grande inizio in cui smista bene la palla, poi il vantaggio del Renate porta nervosismo, un’ammonizione e la partita sfugge lentamente dai suoi piedi. Orologio scarico

Brignoli 5,5: Un tiro pericoloso che dà speranza alla reazione della Pro Patria. Nel momento migliore della partita viene ammonito e Prina lo cambia per paura di finire in 9.

56’ Ghioldi 5,5: Sempre generoso ma poco presente questa sera.

Pizzul 5: Poteva essere una gara interessante da sviluppare sulle fasce ma è stata una caporetto sportiva da parte della squadra, e lui non riesce a salvarsi. Si unisce alla schiera degli ammoniti.

56’ Galli 5,5: Alla vigilia Prina aveva detto che sarebbe stata una gara di equilibri. Lui entra per dare equilibri tattici ma la partita non svolta, anzi naufraga.

Castelli 6: Un gol che illude la squadra nel miracolo: se lo sarebbe meritato domenica scorsa contro il Fiorenzuola (rete che almeno avrebbero portato un punto) ma arriva in ritardo solo oggi. Considerata la lunga assenza e l’importanza del suo rientro il gool potrà comunque dargli la giusta carica.

Parker 6+: I meriti del gol di Castelli sono da attribuire alla sua tenacia e voglia di tenere viva una partita tutta in salita. Anche nella gara di oggi impiega al meglio i pochi palloni che gli arrivano

76’ Sportelli SV: Prina lo inserisce sul 4 a 1 per evitare che il parziale diventi insostenibile. Ma gioca una partita di puro garbage time