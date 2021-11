Tra le pieghe del PNRR le somme per riqualificare il castello di Belforte a Varese

Tra i fondi in arrivo dal PNRR per la città di Varese ci sarebbero anche le somme per riqualificare il castello di Belforte.

Galleria fotografica Dentro al castello di Belforte 4 di 34

E’ quello che il sindaco di Varese Davide Galimberti ha affermato nel corso dell’incontro del gruppo Rotary che si è svolto nella serata dell’11 novembre a Luvinate.

Pur in una situazione informale, quella riportata dal primo cittadino è una importante notizia per il palazzo medievale ormai diroccato da tempo: oggetto di incontri e studi, per trovare una soluzione nella passata amministrazione è stato tentato un bando europeo e lanciato un crowfounding con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio.

A risolvere definitivamente la questione potrebbero però ora arrivare le somme in arrivo dal Next generation EU: nei mesi scorsi sarebbero stati notevoli i contatti tra Comune di Varese con il Sindaco, la soprintendenza ed il Ministero della cultura guidato da Franceschini.