Le prime tappe dello spirito natalizio: eventi e iniziative nelle città e nei paesi del Varesotto

Città, paesi e rioni sono pronti per accendere lo spirito natalizio: con l’avvicinarsi del mese di dicembre le amministrazioni comunali, le pro loco e le associazioni stanno ultimando il programma di molti eventi. Ecco i principali a cui prestare attenzione a cavallo tra novembre e dicembre.

VARESE

I Giardini di Luce, il mercatino di natale, la pista da ghiaccio e le strade addobbate: Varese si illumina per il Natale con oltre 800mila lucine che si accenderanno la sera del 26 novembre. Un grande spettacolo a partire dai Giardini Estensi che per il terzo anno verranno illuminati offrendo ai visitatori percorsi magici tra carrozze, cavalli, igloo e paesaggi fiabeschi. L’appuntamento con la grande accensione di venerdì 26 novembre prevede l’accensione dell’albero di piazza Monte Grappa alle ore 18.30. Poi insieme alla banda di Babbi Natale ci si sposterà ai Giardini Estensi dove alle 19.15 verrà illuminato tutto il parco. LEGGI QUI

A CASBENO Bancarelle, gastronomia e spettacoli musicali animeranno le strade del quartiere varesino nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre LEGGI QUI

BUSTO ARSIZIO

A Busto Arsizio il Natale si accenderà ufficialmente giovedì 25 novembre con l’accensione e delle luminarie alle 17. Tra le varie iniziative sono previste la pista di ghiaccio in piazza Vittorio Emanuele II e la ruota panoramica in piazza San Giovanni. Queste saranno le principali attrazioni ma il Comune cerca anche sponsor per le luminarie artistiche nel centro.

GALLARATE

Si accenderà il 27 novembre il grande albero di Natale illuminato in piazza Libertà a Gallarate: l’apertura, al sabato pomeriggio, avverrà con un momento in cui sarà protagonista anche la musica. In piazza a Gallarate è prevista poi anche la pista da ghiaccio, che sarà inedita: viene infatti allestita proprio intorno all’albero di Natale LEGGI QUI

SARONNO

Si inizierà immancabilmente con l’accensione dell’albero in piazza Libertà mercoledì 8 dicembre. A seguire le installazioni luminose in piazza Libertà, piazza San Francesco e piazza Santuario, che illumineranno le zone centrali di Saronno e un presepe sospeso, che immergerà i cittadini nell’iconografia legata al Santuario: la Natività di Bernardino Luini e gli angeli dipinti da Gaudenzio Ferrari riprodotti in cubi e cerchi luminosi che resteranno sospesi fino all’Epifania. LEGGI QUI

LAVENO MOMBELLO

Sabato 20 novembre sarà calato il presepe sommerso. LEGGI QUI

Inoltre 500mila lucine sul Lago Maggiore: si accende la magia del Natale a Laveno Mombello. Dal 4 dicembre al 9 gennaio la caratteristica località in provincia di Varese si illuminerà grazie alle meravigliose installazioni realizzate da Lino Betti, che trasformeranno l’area del Gaggetto in un vero villaggio natalizio. LEGGI QUI

SESTO CALENDE

Anche Sesto Calende si prepara a inaugurare il “suo” Natale: molte le novità in programma e, dopo lo stop imposto dalla pandemia, torneranno anche gli appuntamenti tradizionali come il lancio delle letterine dei bambini, il Babbo Natale che arriva dal fiume e il grande albero illuminato in riva al Ticino. LEGGI QUI

CASCIAGO

Casciago si prepara a festeggiare il “Natale insieme a Sant’Eusebio”. Sabato 27 e domenica 28 novembre mercatino organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del paese, con il patrocinio del Comune e con un angolo solidale della Comunità Pastorale LEGGI QUI

ALBIZZATE

Albizzate accende il Natale con i mercatini e il trenino per le vie del paese

Appuntamento a domenica 5 dicembre. Ci saranno anche lo stand gastronomico e la casetta di Babbo Natale per la raccolta delle letterine dei più piccoli LEGGI QUI

Piemonte

STRESA

Da Ornavasso, la Grotta di Babbo Natale si trasferisce quest’anno a Stresa, sul lago Maggiore. Il grande evento avrà luogo nella cittadina con il piroscafo Piemonte, il gioiello della Navigazione dei Laghi, come location principale. Tante le iniziative in programma tra spettacoli, giochi e l’incontro con Babbo Natale. LEGGI QUI

VERBANIA

Coinvolge tutta la città il Natale di Verbania. A Suna saranno protagonisti i presepi mentre a Pallanza tornerà la grande pista di pattinaggio. In programma anche una serie di iniziative che animeranno le settimane dell’avvento. LEGGI QUI

CRODO

Se vi appassionano i presepi e avete voglia di una gita fuori porta in tema natalizio, ritorna quest’anno uno degli appuntamenti più amati delle valli Ossolane. A Crodo, in valle Antigorio, torna la rassegna Presepi sull’acqua, un’esposizione dedicata alle natività con un percorso che si snoda nelle vie delle borgo e unisce tradizione e innovazione. LEGGI QUI