Le quattro contrade di Gallarate sono pronte a sfidarsi, il Palio si farà

È ufficiale, la 74esima edizione del Palio della Rama di Pomm si farà. La data da segnare in agenda? Domenica 21 novembre, giorno in cui si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria al tempio che ricorda la festa votiva del rione di Madonna in Campagna.

Storia e tradizione

La festa ha origini antiche e risale al voto fatto alla Madonna venerata nel santuario di viale Milano durante la peste del 1630 che ha colpito Gallarate. In quell’occasione l’intera cittadinanza e le autorità del tempo si sono ritrovate al Santuario per chiedere la protezione della Beata Vergine.

Un voto che, il 12 settembre 2020, è stato rinnovato per chiedere l’Intercessione per essere accompagnati e superare il momento di prova legato alla pandemia da Covid-19. Oltre alla parte religiosa, dal 1949 si disputa il palio della Rama di Pomm che coinvolge le quattro contrade in cui è diviso il rione cittadino. Un impegno che nel 2019 è stato premiato con la consegna della benemerenza cittadina perché definiti “punto di riferimento per la conservazione e la storia delle tradizioni locali”.

Il Palio

A Madonna In Campagna è partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 74esima del Palio. Ed il comitato dell’associazione di promozione culturale Rama di Pomm ha deciso che, seppur in forma ridotta, domenica 21 andrà in scena un programma ricco di appuntamenti da non perdere.

I Privilegiaà dal Campanin (gialli), I Cittaditt da la campagna (rossi), i Drizuni dal Tirasegn (blu) e i Paisaan Quadra (Verdi) sono pronti a scendere in campo per contendersi il primo posto e conquistare il stendardo.

Le classiche gare della tradizione si svolgeranno tutte nel pomeriggio di domenica 21 sul campo di gara di via Pacinotti. Confermata anche la parte religiosa con i momenti di preghiera settimanale e le Sante messe della domenica. Come previsto dalle normative e dai protocolli legati al Covid-19, per accedere alla manifestazione sarà necessario esibire il Green-pass.