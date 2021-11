L’editoria diffusa e la comunicazione culturale, un webinar dell’Università Insubria di Varese

“Il nuovo modello di impresa editoriale – l’“editoria diffusa”” e le nuove competenze nella progettazione e nella comunicazione culturale. È questo il titolo del webinar promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria per giovedì 25 novembre (ore 17:30-19:00). L’incontro verrà introdotto da Nicoletta Sabadini, Direttrice del Dipartimento Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio Università degli Studi dell’Insubria.

All’incontro intervengono: Angelo Piero Cappello, Direttore del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, Fabio Ciotti, Presidente dell’Executive committee della European Association for Digital Humanities, Pierre Dalla Vigna, Direttore del Master in Editoria diffusa, Giornalismo digitale, Fundraising presso l’Università degli Studi dell’Insubria, già fondatore dell’Associazione Culturale Mimesis, ora MIM Edizioni srl, Marco Giovannelli, Presidente Associazione Nazionale Stampa Online, Fondatore e direttore di Varese News e Marco Zapparoli, Presidente Associazione degli Editori indipendenti, co-fondatore e co-direttore di Marcos y Marcos.

Coordina i lavori: Eugenio De Caro dell’Università degli Studi dell’Insubria.

