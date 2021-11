“Leggere, essere: la lettura come cura di sé”, al via il progetto di biblioterapia del Sistema Bibliotecario Valle Olona

“Leggere, essere: la lettura come cura di sé”: è questo il titolo di un progetto sulla Biblioterapia ideato dal Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Valle Olona, con il sostegno di Regione Lombardia, al via martedì 30 novembre. La scelta del titolo riconduce ai benefici della lettura come fattore di crescita della consapevolezza di sé, momento prezioso di introspezione e, non ultimo, cura dell’anima.

«La nostra Biblioteca civica accoglie con favore una nuova iniziativa, questa volta in sinergia con le altre Biblioteche del Sistema – commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Un’ulteriore occasione per essere accanto al territorio, ai cittadini e ai loro molteplici bisogni, oltre che di promozione dei suoi spazi da poco rinnovati come luogo di incontro, confronto, crescita e anche conforto».

Il progetto prevede un ciclo di quattro conferenze tenute da Rosa Versaci, psicologa e psicoterapeuta, Direttrice Centro Talea e Presidente dell’Associazione Caffè Letterario.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Martedì 30 novembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Busto Arsizio “Parole come scialuppe nel mare in tempesta”

Mercoledì 1 dicembre alle ore 21.00 presso la Biblioteca di Cassano Magnago “Parole creature viventi che creano mondi”

Giovedì 2 dicembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Castellanza “Ogni vita merita un romanzo”

Venerdì 3 dicembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Busto Arsizio “Racconti-Incontri”

Le conferenze, aperte a tutta l’utenza dei 10 Comuni del Sistema, con speciale riguardo a insegnanti, operatori sociali e operatori sanitari, sono a ingresso gratuito con prenotazione telefonica obbligatoria. Per accedere è necessario esibire il green pass.

Al termine di ciascun incontro sarà possibile richiedere un attestato di partecipazione.

Oltre alle conferenze, sono previsti laboratori di Biblioterapia condotti da Elena Oldani, psicologa e psicoterapeuta, e da Laura Orsolini, libraia, scrittrice e consulente letterario. Le date saranno comunicate a breve.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca di Busto Arsizio 0331 390381

Biblioteca di Cassano Magnago 0331 204254

Biblioteca di Castellanza 0331 503696