Legnano a Brusaporto, la Castellanzese ospita il Crema

Il derby di una settimana fa ha lasciato umori contrastanti in casa Legnano e Castellanzese. Positivo, ovviamente, quello nell’ambiente lilla, che si è messo in tasca tre bei punti e ora spera di dare continuità, aspetto finora mancato a Gasparri e compagni. Al contrario a Castellanza, dopo due vittorie di fila, il ko del “Mari” è stato un colpo che deve essere assorbito nella maniera migliore per non incappare in un’altra serie negativa. Nella dodicesima giornata di campionato, che andrà in scena domenica 21 novembre alle ore 14.30, il Legnano sarà ospite del Brusaporto, la Castellanzese tornerà invece al “Provasi” per affrontare il Crema.

BRUSAPORTO – LEGNANO

Sfida delicata per il Legnano, che non deve fare l’errore di sottovalutare il Brusaporto, squadra quadrate e capace di dare grattacapi a tutte le formazioni del girone. Allo stesso momento, la squadra di mister Marco Sgrò dovrà approcciarsi alla gara con la convinzione di poter superare l’avversario, conquistando così tre punti che avvicinerebbe i lilla alla parte alta della classifica.

CASTELLANZESE – CREMA

Sarà quasi uno scontro salvezza quello del “Provasi”. La Castellanzese ha 10 punti, il Crema 9 e sbagliare sarebbe un brutto colpo. D’altra parte, prendersi tre punti vorrebbe dire staccarsi momentaneamente dalle zone basse della graduatoria e dare un po’ di respiro a questo periodo intenso. Mister Corrado Cotta ha saputo fare un buon lavoro finora sulla panchina neroverde e deve dimostrare che la battuta d’arresto di Legnano è stato solo un passo falso.