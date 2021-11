Licenziamenti Carrefour, il Pd: “Sempre al fianco dei lavoratori”

L’annuncio dei 769 licenziamenti del Gruppo Carrefour nei punti vendita italiani colpisce anche i super market di Gallarate e Tradate.

«Ancora una volta sono i lavoratori a pagare per scelte aziendali che non prendono in considerazione l’abnegazione e la professionalità dei dipendenti di un settore che, proprio durante la pandemia, insieme al personale sanitario, ha dato enorme prova di responsabilità lavorando in piena emergenza – commentano il segretario provinciale PD Giovanni Corbo e il delegato della segreteria provinciale al Lavoro Marco Tuozzo -. Il Partito Democratico Provinciale è e sarà sempre al fianco dei lavoratori portando in ogni sede istituzionale preposta la tutela dei posti di lavoro anche a salvaguardia del futuro occupazionale dei dipendenti Carrefour della nostra provincia. Insieme alle rappresentanze sindacali verificheremo le condizioni per difendere il diritto al lavoro dei dipendenti nelle realtà Carrefour provinciali».