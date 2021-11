Licenziato in tronco, scioperano i lavoratori delle pulizie alla Whirlpool di Cassinetta

Oggi giovedì 18 novembre i lavoratori della Euro&Promos, società che ha in appalto il servizio di pulizia delle aree comuni dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, sciopereranno per l’intera giornata per protestare contro il licenziamento di un loro collega che da trent’anni svolge le sue mansioni nel sito di Cassinetta di Biandronno. I lavoratori della Euro&Promos, che hanno avuto la solidarietà della Fiom Cgil, terranno un presidio/manifestazione presso la portineria 45 dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta. Le delegate e i delegati della Fiom Cgil Whirlpool oltre ad esprimere la loro solidarietà nei confronti delle lavoratrici della società e del lavoratore licenziato, parteciperanno al presidio. (Nella foto di repertorio la portineria 45 di Cassinetta).