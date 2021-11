In lieve aumento i casi positivi a Luino, 46 in totale

Secondo gli ultimi dati sono 46 i cittadini luinesi risultati positivi al coronavirus, 3 in più rispetto a quelli rilevati in data 21 novembre. Tra questi, il numero più alto (14) riguarda la fascia giovanissima under 14, 7 quella 15-30, 10 quella 31-60, 9 quella 71-90 e “solo” 6 quella più fragile, 71-90.

Dall’amministrazione: «Rinnoviamo il nostro invito a rispettare tutte le cautele prescritte e ricordiamo che la vaccinazione è lo strumento più concreto per affrontare la pandemia».