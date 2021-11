L’imputato di reati sessuali vuole andarsene con la ex: in tribunale a Varese arrivano i carabinieri

Uno show che non è piaciuto a nessuno, partito con qualche battuta decisamente sopra le righe pronunciata dinanzi al collegio penale di Varese e finito coi carabinieri che irrompono nella piazza del tribunale per intervenire.

È successo nella tarda mattinata di giovedì 4 novembre: un uomo, imputato per violenza sessuale e maltrattamenti nei riguardi della ex moglie è stato diverse volte ammonito in aula dal presidente, dottoressa Rossana Basile.

Motivo: prima indossava male la mascherina, poi si è espresso verso i giudici con parole indegne di un’aula di giustizia («con ste mascherine non si sente un cazzo») e ancora non stava in aula composto cioè rivolto verso la corte.

L’udienza legata all’ammissione delle prove, quindi all’elenco dei testi e alla calendarizzazione dei lavori di giustizia non è durata molto, e all’atto di uscire dall’aula l’imputato ancora si è rivolto al presidente del collegio pronunciando parole legate all’età della giudice, alla presenza del carabiniere nel frattempo chiamato per controllare l’udienza.

È stato però fuori dalla stanza “D“ del palazzo di giustizia, al primo piano che l’uomo, classe 1967, ha cominciato a seguire la ex (parte offesa nel procedimento) e l’avvocato difensore della donna che a quel punto ha chiesto a viva voce l’intervento delle forze dell’ordine.

Di lì a poco diversi carabinieri hanno raggiunto piazza cacciatori delle Alpi: almeno cinque i militari accorsi che hanno calmato l’uomo il quale prima di allontanarsi ha giustificato il suo comportamento dicendo che voleva accompagnare la ex moglie al mercato.