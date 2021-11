L’incidente mortale in A8, le novità a Eicma e i lavori davanti all’ospedale Del Ponte nel podcast del 23 novembre

Le principali notizie di martedì 23 novembre

Giovedì 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. Molte le inziative in calendario nel varesotto. Tra queste segnaliamo la camminata “in rosso” per il centro di Gallarate sabato 27 novembre. I protagonisti saranno gli uomini, che sfileranno in corteo con cravatta rossa e mascherina rossa.

Incidente mortale la scorsa notte alla barriera di Milano Nord, in A8 . Un uomo ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando, una Opel, ed è andato a sbattere contro la barriere del telepass del casello . Inutili i soccorsi: l’automobilista, un rumeno di 45 anni, è deceduto sul posto.

La giornata di apertura dell’Eicma, la fiera delle due ruote di Milano, ha portato con sé anche una pagina di storia per MV Agusta. La casa varesina ha presentato ufficialmente il progetto Lucky Explorer che riprende la lunga e vincente epopea della Cagiva alla Parigi Dakar. MV ha lanciato due nuove moto enduro che arriveranno sul mercato all’incirca tra un anno: la 9.5 a tre cilindri e la 5.5 due cilindri. I nomi sono provvisori e non si esclude il ritorno della denominazione Elefant, come un tempo. La moto più grande sarà prodotta interamente alla Schiranna, quella più piccola invece arriverà già assemblata dalla Cina grazie a una joint venture con un partner locale.

A battezzare le novità di casa MV Agusta anche Edi Orioli, il pilota che nel 1990 e nel 94 vinse due Dakar in sella alla Cagiva

Sono arrivati in piazza Biroldi a Varese i lavori di arredo urbano in vista della pedonalizzazione. Concluso il primo tratto di riqualificazione e pedonalizzazione di via del Ponte, dall’uscita pedonale al nuovo parcheggio, in questi giorni i lavori si sono spostati sulla piazza: per ora, solo nella parte vicino ai portici dei negozi. problemi per chi era abituato ad arrivare di fronte all’ospedale per parcheggiare e dovrà invece raggiungere il nuovo multipiano di via Nino Bixio.

