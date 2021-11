L’indifferenza è il nemico da combattere per battere la violenza sulle donne

L’assessorato alla Cultura del Comune di Sumirago, in collaborazione con l’associazione Progetto Layla di Somma Lombardo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne propone un incontro che pone l’attenzione sull’indifferenza, nemica della lotta contro la violenza di genere.

«Sempre più spesso la cronaca riporta fatti che sfociano con l’uccisione della vittima di violenza di genere» dice l’assessore Yvonne Beccegato. «Tanto se ne parla e molto si è fatto, ma bisogna sensibilizzare maggiormente sul fatto che l’indifferenza potrebbe essere una concausa delle tragedie (le famose “tragedie annunciate”). In questa serata si spiegherà anche di quanto sia importante aiutare chi è in difficoltà, di come si potrebbe salvare una vita con una semplice telefonata».

Si toccheranno anche vari aspetti della lotta contro la violenza di genere e si spiegherà come comportarsi in questi casi, come vicini di casa, parenti, amici, colleghi o semplici conoscenti.

«Avremo il privilegio di avere come ospite della serata Emanuele Monti Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia che darà un contributo all’evento. Interverrà Giovanna Romano Presidente dell’Associazione Progetto Layla di Somma Lombardo, seguiranno l’avv. Micol Raffaella Gianquintieri iscritta al foro di Busto Arsizio, e l’avv. Elena Sara Falvo iscritta al foro di Busto Arsizio. Vi sarà un contributo video del Capo Dirigente della Polizia di Stato di Varese dott.ssa Angela De Santis. Terminate le relazioni si potrà assistere ad un video dell’artista Emilia Persenico per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne dal titolo Loro ci hanno messo la Faccia».

La conferenza avrà luogo venerdì 26 novembre ore 21.00 presso la sala Stemmi del Comune di Sumirago.

Si potrà accedere con green pass fino ad esaurimento posti e per chi non potrà assistere in presenza potrà collegarsi sulla piattaforma Youtube “Comune Sumirago”.