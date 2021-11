L’Italia non si qualifica, ironia ticinese al banco dei salumi: c’è un prodotto “non semplice da digerire sotto Chiasso”

C’è, da sempre, un luogo comune sulle pubblicità svizzere, cioè che siano intelligenti e simpatiche. Per i nati in provincia di Varese negli anni ’80, al sabato pomeriggio l’appuntamento con i cartoon di “Scacciapensieri” sulla TSI 1 era irrinunciabile. Insieme ai cartoni, un’intera generazione ha potuto apprezzare gli spot della prima rete Svizzera, sempre sospesi fra il geniale e lo spassoso.

I tempi cambiano, i canali si digitalizzano e a volte si perdono, ma l’ironia resta: quella degli spot ticinesi. La nota catena di supermercati Migros non è la prima volta che si rende protagonista di spot oggettivamente divertenti che ironizzato sui “cugini” italiani. E nell’eterno sfottò fra confinanti (pensiamo agli sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo o dei più recenti Frontaliers), oggi la palla è degli svizzeri.

Fresca di mancata qualificazione ai mondiali di calcio, l’Italia è oggetto dell’ironia di una réclame che ha per protagonista un salume, la Coppa Svizzera bio del supermercato: “Non semplice da digerire da Chiasso in giù.”

Certo è che soli pochi mesi fa, durante gli europei, quando il campo non era quello del banco salumi ma quello dello stadio Olimpico di Roma, la Svizzera ne era uscita con un bel 3 a 0 per l’Italia e una discreta figura…da salami! L’ironia ci salverà, non resta che attendere la prossima puntata e il prossimo sfottò.