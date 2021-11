Lo spaccio nei boschi, il vaccino antinfluenzale e i lavori in corso a Varese nel podcast del 3 novembre

Le principali notizie di mercoledì 3 novembre

Da giovedì 4 novembre, i cittadini a rischio per patologia e le donne in gravidanza potranno prenotare la vaccinazione antinfluenzale. Come gli over65 a cui si è data possibilità dalla fine di ottobre, le due nuove categorie di cittadini potranno rivolgersi al proprio medico curante o, nel caso questi non aderisca alla campagna, prenotare l’appuntamento per il vaccino antinfluenzale attraverso la piattaforma dedicata di Regione Lombardia.

Continua lo spaccio nei boschi dell’Alto Varesotto al centro da tempo di attività della procura di Varese e delle forze dell’ordine, indagini che si incrociano con quelle della Direzione distrettuale antimafia che svelano la geografia criminale a ridosso del confine con la Svizzera. Se le zone della Valmarchirolo sono controllate da gruppi vicini alle famiglie calabresi, lo spaccio del sud in bar e locali pubblici è invece gestito dalla malavita campana. Per questo ci sono 19 indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa.

Con un giorno di ritardo, dato anche dal grande traffico in città di martedì 2 novembre, è stata chiuso il tratto di via Sant’Imerio a Varese che da via Limido va verso largo Flaiano, per chi proviene da piazza Repubblica. Da giovedì cominceranno i lavori sull’asfalto e si potranno considerare ufficialmente aperti i cantieri. Secondo l’ordinanza i lavori si concluderanno entro il 20 dicembre.

Autolinee Varesine Srl è alla ricerca di autisti da inserire nel proprio organico. Il profilo richiesto è di persone entrambi i sessi con meno di 40 anni, residenti nelle vicinanze dei depositi di Varese, di Luino, di Ghirla e di Bardello. Il possesso della patente E è gradito e dà priorità alla candidatura. l’Assunzione è a tempo determinato con contratto di 1 anno e possibilità di proroga a tempo indeterminato.

C’è un angolo di Londra, qualche strada di Pechino, il castello Disney e il Colosseo poco lontano che è ancora in costruzione. Succede tutto in un appartamento di Brenno, una frazione di Arcisate, dove Fabio -un ragazzo disabile di 22 anni – sta costruendo un mondo fatto di Lego. I lavori sono iniziati 4 anni fa e durante il lockdown lui e la sua famiglia hanno lavorato tantissimo. Così, mattoncino dopo mattoncino, la città ha preso vita e ora occupa due pareti di oltre quattro metri ed è già in cantiere lo stadio di Manchester, la Statua della Libertà e il Colosseo.

