Lo spettacolo di Varese e del Campo dei Fiori nella “belle epoque”

Un video su Youtube racconta le bellezze di Varese e del Campo dei Fiori nel periodo di massimo fulgore del turismo sulle Prealpi, tra l’inizio del Novecento e gli anni Trenta.

Nel video compaiono la funicolare, il sentiero delle Pizzelle, le Tre Croci, una piccola chicca come il ristorante di Ciotti Carlo,poi abbattuto per costruire il Grand Hotel progettato dal Sommaruga, costruito nel 1912 e divenuto un simbolo della belle epoque varesine.

Tra immagini di boschi e neve abbondante, molte immagini raccontano la funicolare – oggi scomparsa – del Campo dei Fiori, una delle tre esistenti a Varese: quella per il Sacro Monte è oggi in uso, mentre quella per l’hotel Palace venne distrutta dalle bombe nel 1944 (gli aerei americani avevano come obiettivo la Aeronautica Macchi).