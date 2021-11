“Lo sviluppo turistico passa anche dalla riqualificazione dell’ex Lido di Luino”

Diversi i commenti dei luinesi sotto l’articolo uscito questa mattina sulla ricerca di un gestore per riqualificare l’ex Lido di Luino.

E tanti di questi, in ricordo di quello che fu, sono impazienti di veder riqualificato quel luogo così rappresentativo dei loro anni migliori.

Un disco pub? Un lounge bar? Sono forse tra quelli più acclamati dai cittadini, anche se questo andrà a discrezione del gestore.

«È una buona notizia perché quella struttura ha un buon affaccio sul lago e rappresenta un punto di sviluppo per il turismo. L’idea di uscire con questa proposta è nata un po’ sull’onda di quello che altre realtà simili alla nostra hanno realizzato e la speranza è quindi quella di trovare un operatore serio che voglia fare questo investimento», racconta l’assessore alla Cultura e al Turismo Serena Botta. Sicuro è, però, che l’ipotetico gestore dovrà realizzare una piscina 25 x 12,5 da destinare al nuoto, e un’altra, la cui realizzazione andrà invece a sua discrezione, ludica, per bambini, o due più piccole, di cui una termale.

«E questa è un’altra ottima notizia perché significa riavvicinare i giovani e le famiglie alla nostra città, dando loro l’opportunità di avere un punto di ritrovo per passare il tempo libero, senza dover macinare chilometri. Ricordo con nostalgia il mitico Canard Bleu, aperto anche la domenica pomeriggio, che per noi giovani adolescenti era un luogo di aggregazione. O la piscina in riva al lago dove molti di noi hanno imparato a nuotare. Abbiamo lanciato una sfida, ora aspettiamo solo che qualche intraprendente operatore la raccolta», conclude la vicesindaca Antonella Sonnessa, nonché assessora al patrimonio.