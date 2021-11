Lo Zamberletti di via Manzoni a Varese riapre

A farlo un nome già noto in città, ma che non è ancora uscito allo scoperto, dopo l’acquisto delle mura da parte di uno dei commercianti del circondario. Una piccola “cordata” che permetterà al caffè Zamberletti di via Manzoni, ormai chiuso da più di un anno, di tornare ad animare quell’angolo di città, completandone la riqualificazione con una nuova proposta imprenditoriale, anche se sull’insegna non ci sarà più il nome che per tanti anni ha firmato i dolci della varesinità, primo fra tutti il dolce Varese.