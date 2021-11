L’Openjobmetis vuol concedere il bis contro la “neopromossa d’assalto” Tortona

La bella vittoria esterna di Trieste ha ridato un po’ di ossigeno e serenità alla Pallacanestro Varese, arrivata al confine orientale con un fardello di sei sconfitte consecutive e con l’ultimo posto in classifica. Due punti non fanno la felicità a lungo termine, però hanno almeno permesso di affrontare questa settimana di lavoro, già complicata di suo, con maggiore fiducia per affrontare un ostacolo decisamente ostico, la Bertram Tortona, attesa a Masnago nell’anticipo del sabato sera (20 novembre, ore 20).

Per i più distratti, va ricordato che il club alessandrino è nuovo di zecca in Serie A ma deve essere osservato con grande rispetto: il Derthona ha alle spalle una proprietà tanto solida quanto ricca (il gruppo Gavio, attivo nel campo delle concessioni autostradali e molto altro) e ha saputo spendere molto bene il budget a disposizione sul mercato. E del resto non scopriamo certo oggi le qualità manageriali di uno come Gian Maria Vacirca. Tra gli altri, coach Ramondino (esordiente a sua volta in A) ha a disposizione due ex come Chris Wright e Tyler Cain affiancati a una serie di giocatori di valore (il mezzo lungo Daum, l’ala Macura, gli italiani Mascolo, Tavernelli e Filloy) che fanno della Bertram una squadra che può puntare subito alle prime otto posizioni.

Presentati doverosamente gli avversari, è però necessario puntare lo sguardo sulla Openjobmetis che si trova nel mezzo di un parziale cambio di pelle. In attesa dell’arrivo del nuovo play, Marcus Keene (atteso a inizio settimana), contro Tortona tornerà in campo Elijah Wilson che ha definitivamente superato le visite mediche post-covid. Solo nelle ultime ore prima del match invece saranno sciolte le riserve relative a John Egbunu ma dall’entourage biancorosso non si fa grande affidamento su un suo apporto anche perché dopo oltre venti giorni di stop il livello fisico del pivot sarà ai minimi (qualora potesse andare a referto). Quando avremo certezze su Egbunu le riporteremo nel liveblog della partita (vedi link in basso).

In campo quindi ci sarà spazio di nuovo per Sorokas (anch’egli ex di turno) impiegato vicino a canestro con una buona dose di difesa a zona, con Wilson che sarà chiamato a dare un contributo alle percentuali dall’arco che restano una delle armi con meno garanzie in mano ai varesini. Il (presunto) tiratore americano dovrebbe essere ai saluti visto che l’arrivo prossimo di Keene lo renderà superfluo: per ora comunque resta in squadra e proverà a giocarsi gli ultimi jolly. Occhi puntati anche su Alessandro Gentile che a Trieste è stato trascinatore fino a guadagnarsi il meritato titolo di MVP di giornata; l’ala è sull’orlo dei 3.500 punti realizzati in Serie A, gliene mancano solo 5 anche se su di lui saranno accesi tutti i radar della difesa alessandrina.

Di certo, per le due squadre, non farà testo l’amichevole disputata lo scorso 1° settembre a Masnago (foto in apertura): vinse la Openjobmetis di un solo punto, 89-88, ma gli ospiti si presentarono senza tre americani mentre i biancorossi erano da poco scesi dalla preparazione in Valle d’Aosta. Quella gara però diede una indicazione: mostrò un Trey Kell capace di diventare leader nei minuti decisivi del match, come è poi accaduto a Trieste. Se quella fosse davvero la cifra dell’esterno americano, Varese potrebbe avere trovato un’arma in più per risollevarsi.

