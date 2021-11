L’opposizione torna a proporre una Commissione Sanità per Busto Arsizio

Nel corso delle ultime tre consigliature l’amministrazione comunale di Busto Arsizio si è sempre avvalsa di apposite commissioni su temi sanitari e inerenti il polo ospedaliero. Proprio in questi giorni è in via di approvazione in Consiglio Regionale una riforma sociosanitaria che, anche secondo quanto auspicato e votato a larghissima maggioranza la precedente consiglio, conferisce un ruolo fondamentale all’ente locale. In Regione Lombardia è anche attiva una cabina di regia per l’approvazione di un Accordo di Programma promosso l’11 settembre 2017 per la realizzazione di un nuovo polo ospedaliero di Busto-Gallarate.

Per questi motivi i capigruppo dell’opposizione (Gigi Farioli, Maurizio Maggioni, Gianluca Castiglioni e Santo Cascio) hanno presentato una mozione che sostiene sia auspicabile, in coerenza col programma di governo, istituire commissione apposita sulla ridefinizione della offerta sociosanitaria locale.

Questa commissione avrebbe il compito di proporre, approfondire, indirizzare e supportare ogni utile iniziativa legata al livello territoriale dell’offerta sociosanitaria, anche avvalendosi della collaborazione di esperti, valutando e promuovendo la possibile interazione con analoghi organismi di comuni dell’Alto Milanese e del Basso Varesotto. Le sue funzioni, precisano i proponenti, non sostituiscono quelle delle commissioni permanenti e sarà composta secondo il criterio proporzionale.