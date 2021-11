Lorenzo Perini lascia l’Aeronautica Militare, ma non smette di correre

Lorenzo Perini non è più un atleta dell’Aeronautica Militare: dopo otto anni e mezzo il forte ostacolista di Saronno lascia le stellette e termina, in qualche modo, la sua esperienza di sportivo professionista anche se proseguirà l’attività agonistica. (foto Colombo/Fidal)

Il 27enne azzurro lo ha annunciato nella serata di ieri – lunedì 8 novembre – spiegando di voler intraprendere la professione di medico odontoiatra e per questo motivo ha firmato il congedo che lo legava al gruppo sportivo militare. “Inizia un percorso diverso: le energie che concentravo per l’allenamento verranno dirottate nella mia nuova attività lavorativa, sperando che questa possa darmi le medesime soddisfazioni che questo stupendo sport ha saputo regalarmi”.

Sei volte campione italiano assoluto (tre all’aperto e tre indoor), azzurro ai Mondiali 2019, oro ai Giochi del Mediterraneo, 13.46 di personale sui 110 ostacoli, Perini ha voluto ringraziare l’Aeronautica “per l’enorme opportunità che mi ha concesso. Posso solo sperare di aver ricambiato questi anni con almeno la metà dell’enorme fiducia che ha riposto in me”.

Come accennato però, il suo non è un addio all’atletica praticata. Nel suo discorso sui social Lorenzo scherza sulla questione (“Al momento so che i dentisti possono ancora gareggiare, ma darò comunque un’occhiata al regolamento”), ma secondo i siti specializzati il 27enne tornerà a vestire la canotta dell’OSA Saronno, il club con il quale è cresciuto e ottenuto i primi grandi risultati sotto la guida di Fernanda Morandi. Una “terza parte” di carriera meno pressante dal punto di vista sportivo ma non per questo meno interessante per un atleta capace di arrivare a pieno titolo nell’elite nazionale ed europea della sua specialità.