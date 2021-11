L’ospedale Del Ponte di Varese si tinge di viola per la giornata mondiale dei neonati prematuri

Domani, mercoledì 17 novembre, ricorre la Giornata Mondiale della Prematurità promossa in Italia dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN). Il claim dell’edizione 2021 è “Zero separation. Agiamo adesso. Non separare i neonati prematuri dai loro genitori” per difendere il ruolo prioritario di mamma e papà, ancor di più in periodo Covid.

Ogni anno nascono nel mondo circa 15 milioni di neonati prematuri, cioè prima della 37ª settimana di gestazione, in Italia oltre 30.000, il 6,9% delle nascite, tasso che con la pandemia è aumentato all’11,2% nei parti da donne con infezione da Sars-Cov-2 (Registro Covid SIN).

“In occasione della giornata – dichiara il Professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino di ASST Sette Laghi e Vice Presidente della Società Italiana di Neonatologia – vogliamo evidenziare alcuni punti rilevanti e mettere in campo iniziative legate alla prematurità: l’impatto della pandemia sull’assistenza in Terapia Intensiva Neonatale (TIN); l’importanza della donazione del latte materno per i neonati prematuri (Banca del Latte), il ruolo fondamentale del follow-up dei neonati pretermine, gli standard per cure neonatali eque e di elevata qualità per tutti. Come ha evidenziato il recente caso del piccolo Curtis Means, nato in Alabama a sole 21 settimane, oggi è possibile far sopravvivere neonati partoriti molto prematuramente. Non si tratta però di accanimento terapeutico: noi offriamo a tutti i piccoli pazienti una chance che loro con resilienza e combattività sapranno cogliere.”

Quest’anno per la prima volta al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, l’Ospedale Del Ponte sarà illuminato di viola. Appositi faretti sono stati collocati ad illuminare la parete cieca sulla facciata prospicente Piazza Biroldi. L’illuminazione sarà attiva dalla mezzanotte del 16 (stasera) a quella del 17. Ci sarà anche una diretta Facebook, sul profilo della Società Italiana di Neonatologia, dove mamme e papà potranno fare domande “live” ed avere risposta a tutti i loro dubbi e preoccupazioni.

“Siamo particolarmente lieti – conclude Agosti – di ricordare a Varese questa ricorrenza poichè il nostro centro è ormai punto di riferimento territoriale riconosciuto per tutti i neonati prematuri e/o con problematiche rilevanti.”