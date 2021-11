L’ospedale di Varese potenzia l’ambulatorio dei tamponi dopo il nuovo sistema di quarantene a scuola

(immagine di repertorio)

Cambiano le regole sulle quarantene scolastiche e l’asst Sette Laghi potenzia la sua capacità giornaliera di tamponi. Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni ministeriali che prevedono tamponi “ in tempo 0” per i compagni di classe del caso positivo, così da permettere il rientro immediato a scuola in caso di negatività ( salvo il doppio tampone di conferma dopo 5 giorni), il centro ospitato nei locali all’ingresso di Viale Borri passa dai 380 tamponi al giorno di settimana scorsa agli attuali 730.

Di questi, 650 sono per larga parte a disposizione del tracciamento scolare. Per evitare assembramenti, sarà Ats Insubria, una volta ricevuta notizia del caso e l’elenco dei contatti di classe, a fissare gli appuntamenti considerando le disponibilità dell’ospedale varesino.

Il centro tamponi della Sette Laghi serve tutto il territorio di riferimento. Vi fanno anche riferimento i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che prenotano i tamponi per i loro pazienti sintomatici, utilizzando sempre il portale di Ats Insubria. Un’ottantina di esami al giorno viene poi effettuati per i casi interni degli ospedali ( nuovi ricoveri o interventi chirurgici).

L’accesso diretto all’ambulatorio tamponi del Circolo resta possibile solo per gli studenti sintomatici inviati dalla scuola con certificazione timbrata dalla scuola.

La stessa azienda ha organizzato le proprie agende