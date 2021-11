Da Luino alla Lapponia: la studentessa Alice in missione Elfo in un villaggio di Natale

Classe 2002, studentessa del primo anno di Beni Culturali alla Statale di Milano e una gran voglia di scoprire il mondo.

Sei giorni di preavviso e un’opportunità colta al volo: così è successo ad Alice De Luca che, solo pochi giorni fa, ha accettato di partire per un “villaggio di Natale” in Lapponia per svolgere un lavoro di assistente turistico fino alla prima settimana di dicembre.

«La proposta è arrivata lunedì dalla mia ex professoressa di francese del Liceo Sereni di Luino. Entusiasta e curiosa ho subito voluto saperne di più. Martedì ho fatto il colloquio e sabato sono partita. Quando ne ho parlato con i miei genitori mio papà mi ha detto “pensavo scherzassi”, è stato molto divertente», ha raccontato la giovane.

Destinazione? La tenuta famigliare “Poholan Pirtti&Kievari” dove la dolce Alice, vestita da elfo, avrà il compito di accogliere le famiglie e le persone in visita e seguirle nelle attività. Questo un luogo quasi speciale se si crede nella magia del Natale, che offre esperienze, dall’incontro con Babbo Natale al cucinare insieme biscotti, come in ogni bel film natalizio che si rispetti.

«Sono molto contenta e spero di tornare più consapevole, di cosa voglio fare e di chi sono», prosegue Alice. E allora buon viaggio, ragazza elfo!