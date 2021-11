A Luino arriva il ‘Reddito di Libertà‘, fino a 400 euro al mese per le donne vittime di violenza

Il “Reddito di Libertà”, servizio di tutela messo a disposizione dal Comune di Luino, è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. Inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito. Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, e le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello qui segnalato: Modello di domanda del Reddito di libertà

Per maggiori informazioni telefonare al Servizio Sociale del Comune in orari d’ufficio: 0332-536727 (interno 1) o scrivere alla mail: sociale@comune.luino.va.it