L’ultimo De Rienzo al Cinema Lux e “Come un gatto in tangenziale” miglior film chiudono il Baff

Alle 21.00 al Cinema Lux (Piazza san Donato 5) la proiezione di Takeaway di Renzo Carbonera che sarà presente al festival con la produttrice Simona Banchi. Si tratta dell’ultimo film interpretato da Libero De Rienzo che vede nel cast anche Carlotta Antonelli, Primo Reggiani, Paolo Calabresi, Anna Ferruzzo e Camillo Grassi.

Maria è un’atleta, l’orgoglio di suo padre, che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. Johnny (De Rienzo), compagno della ragazza con il doppio dei suoi anni, sa come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo ha il frigo pieno di boccette avendo, in passato, aiutato molti giovani atleti con sostanze illegali. Tom, che va in cerca di Johnny, è uno di questi perchè il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente ristretto e scosso da debiti e fallimenti in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze. Il film, presentato ad Alice nella Città, è in anteprima al BAFF rispetto all’uscita cinematografica.

Nel corso della serata saranno attribuiti: il Premio Città di Busto Arsizio al Miglior film a “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani, il Premio BAFF in corto 2021 al Miglior Cortometraggio in concorso e il Premio Made in Italy Scuole.

Alle 16.00 appuntamento all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni con la Masterclass sull’importante ruolo delle Film Commission tenuta da Luciano Sovena Presidente di Roma Lazio Film Commission, dal titolo “Le Film Commission: un aiuto concreto alle produzioni” riservata agli studenti dell’ICMA.

Per la sezione “BAFF in libreria” sarà presentato alle 18.00 alla Sala Monaco della Biblioteca Comunale G. B. Roggia (via Marliani 7) Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini) in cui Alessandro Haber si racconta, per la prima volta, in un’autobiografia schietta, sincera e fuori dagli schemi, come del resto è lui stesso. Libero, creativo, nevrotico, appassionato, straripante: Haber fa ridere e commuovere. Come sul palcoscenico sfilano protagonisti e comparse, anche in queste pagine il racconto di una vita segue un flusso a volte imprevedibile, accelerato, talvolta persino centrifugo, ma sempre incredibilmente potente, e ci restituisce la vitalità istintiva di un attore straordinario e irripetibile come Alessandro Haber. Alla presentazione prenderà parte anche Mirko Capozzoli coautore del libro. Ad Alessandro Haber andrà il premio BAFF 2021 Miglior Interprete.

Chiude anche la sezione Made in Italy – Scuole, dedicata agli studenti delle scuole superiori con l’ultimo appuntamento della rassegna che prevede la proiezione alle 9.00 al Cinema Lux de Il talento del calabrone di Giacomo Cimini che incontrerà gli studenti al termine della proiezione. Steph, giovane dj radiofonico in forte ascesa, ha guadagnato popolarità sui social media e ogni sera conduce un programma in radio di grande seguito, durante il quale riceve telefonate dai fan. Una sera, una chiamata lo raggela: dall’altro lato, uno sconosciuto annuncia che ha intenzione di togliersi la vita facendosi esplodere nel bel mezzo della città. Steph cerca di gestire la situazione come meglio può. Si adopera così a far parlare il più possibile il suo interlocutore per evitare il peggio mentre una task force di polizia cerca di risalire all’uomo per bloccare un piano più complicato di quanto non sembri.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

N.B. Per accedere alle proiezioni e agli incontri è necessario essere in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) e indossare la mascherina.