Lutto nella comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi” a Varese: si è spento il padre di don Marco Casale

Si è spento il padre di don Marco Casale, attivissimo parroco della comunità pastorale don Carlo Gnocchi di Varese, responsabile della Caritas locale e tra i fondatori di VareseSolidale.

Ad annunciarlo, la pagina facebook della comunità:

“La Comunità Pastorale si stringe calorosamente alla famiglia del parroco don Marco Casale per la perdita del suo caro papà che si è spento serenamente ieri sera nel letto di casa. Siamo vicini ai tre figli con una preghiera per accompagnare loro e il papà in questo passaggio”.