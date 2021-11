Luvinate conferma la sua anima green con la Fiera del riuso e del riciclo

Oltre un centinaio di bambini e genitori hanno partecipato alla Fiera del riuso e riciclo nel Parco del sorriso a Luvinate, un’ iniziativa della scuola primaria, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e all’interno del Progetto green school che da anni caratterizza la piccola scuola di Luvinate. All’evento hanno collaborato l’associazione genitori, Legambiente Varese e il Comune di Luvinate.

I LABORATORI

Il funzionamento di un pluviometro, i giochi di una volta in legno, come si aggiusta una bici ed un computer, sartoria e laboratorio di pittura, il tuttofare, una postazione di “bookcrossing“: tanti laboratori in cui ciascuna delle classi della scuola ha potuto partecipare e collaborare, scoprendo come si possono valorizzare le tante cose che ogni famiglia ha in casa, semplicemente applicando un po’ di ingegno e buona volontà.

LUVINATE RAPPRESENTA IL VARESOTTO A LIVELLO NAZIONALE

L’evento rientra nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, con la Scuola di Luvinate a rappresentare gran parte del territorio del Varesotto a livello nazionale nel progetto ‘Rigenerazione’ promosso dal Ministero dell’Istruzione. Concorsi, laboratori, progetti, iniziative, attività su sostenibilità, riciclo, riduzione degli sprechi: le scuole italiane si attivano per promuovere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei temi legati alla transizione ecologica e la costruzione di un nuovo modello economico inclusivo e sostenibile (https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/mappa-delle-iniziative.html) .

PROGETTO GREEN SCHOOL

Continua l’attività di attenzione all’ambiente e alla transizione ecologica, da sempre al centro delle attività di Luvinate secondo il Progetto green school.