A Maccagno va in scena “Carmen”, il terzo spettacolo della Rassegna Teatrale d’Autunno

Dopo un emozionante tour europeo in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Austria, Slovenia, sabato 13 novembre alle ore 21:00 presso l’Auditorium di Maccagno andrà in scena la “Carmen”, una travolgente versione in chiave teatrale dell’ opera lirica di Georges Bizet ispirata a “Carmen” di Prosper Mérimée, in cui il teatro si mischia col canto lirico e il flamenco. Una performance, diretta dalla regia di Kiniaki Ida, che vede come protagonista Silvia Priori e la partecipazione straordinaria della ballerina Maria Rosaria Mottola e la mezzosoprano Tania Pacilio.

“Carmen” è uno spettacolo innovativo, che insieme a “Butterfly” e “Traviata”, compone la trilogia di Teatro Opera, appositamente creata da Silvia Priori per avvicinare il pubblico alla grandiosità e alla bellezza dell’opera lirica. Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. Carmen è un personaggio rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale: un cavallo sciolto, un’ anima vera e aderente fino alla morte: “Carmen libera è nata, e libera morrà”.

L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 5€, gratuito fino ai anni 20 e per i soci Pro Loco Maccagno.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è necessario scrivere una email all’indirizzo info@teatroblu.it o telefonare al numero 345 5828597.