Mani al collo e insulti ad un 14enne perché usava la mascherina. I genitori chiedono aiuto per trovare l’aggressore

Una mattina come le altre per F. , un ragazzo di quattordici anni che ogni mattina scende dal treno a Casbeno e si avvia verso la scuola. Tappa fissa al negozio di alimentari per comprare la merenda da portarsi in classe. Nella mattina di martedì 16 novembre però, qualcosa però va diversamente dal solito ed è lui stesso a raccontarcelo come è stato riportato anche ai carabinieri di Marchirolo in una denuncia depositata, al momento, verso ignoti.

Questo il racconto: il ragazzo, che stava aspettando il suo turno all’interno dell’alimentari, aveva notato all’interno del negozio un uomo sulla quarantina senza mascherina, che ignorava l’invito del personale ad indossarla per rispetto nei confronti delle altre persone presenti. L’uomo ha poi dato subito in escandescenza e rivolgendosi al ragazzo con toni aggressivi gli ha chiesto del perché lui invece la indossasse.

Una volta uscito dal negozio il quattordicenne ha poi trovato l’uomo ad attenderlo che, stando anche al racconto dei presenti, dopo avergli nuovamente domandato del perché indossasse la mascherina ha iniziato ad insultarlo apostrofandolo, fra insulti ben peggiori, anche come “caprone”. A quel punto l’uomo gli avrebbe anche messo le mani al collo continuando con gli insulti. Il giovane si è comunque divincolato, non senza riportare una contusione all’occhio.

“Mio marito si è recato sul posto e ha parlato con i proprietari, che dicono di non conoscere il cliente che ha aggredito nostro figlio”, racconta la madre di F., “noi siamo andati a sporgere denuncia ai Carabinieri di Marchirolo una volta rientrati a casa; invitiamo chiunque abbia visto qualche cosa a contattare il numero dei Carabinieri Comando Stazione Marchirolo ( 0332 723067 ) per poterci aiutare a ricostruire i fatti e soprattutto individuare l’aggressore. Si tratta di un quaranta /cinquantenne, sbarbato, con occhiali da vista bianchi che indossava una giacca grigio chiara e pantaloni scuri.”