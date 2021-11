Marcia diritto 2021: oltre mille bambini al Tg delle Buone notizie

Con oltre mille bambini collegati da 57 classi di decine di scuole della provincia di Varese e un’ottantina di piccoli alunni in presenza a Palazzo Estense (le classi seconde della IV Novembre di San Fermo e le 4^ della Galilei di Avigno) si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 19 novembre, la 21^ edizione della Marcia diritto, la tradizionale manifestazione con cui Varese celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre.

Come già lo scorso anno la manifestazione non ha potuto sfilare per le vie del centro città con il suo colorato e chiassoso corteo, ma si è celebrata con la seconda edizione del Tg delle buone notizie promosso da Progetto Zattera Teatro. «La nostra marcia era la più lunga e partecipata di tutta Italia – ha ricordato l’assessora ai Servizi educativi Rossella Di Maggio ai bambini presenti a Palazzo estense e a quelli in collegamento – Così bella che l’anno scorso il Presidente della Repubblica ha scritto a tutti voi bambini per ringraziarvi del vostro impegno». «Sono sicuro che il prossimo anno potremo tornare a manifestare tutti insieme in città per poi ritrovarci per la merenda qui ai Giardini», ha aggiunto l’assessore Roberto Molinari prima di leggere, assieme alla Di Maggio, la poesia Amici, di Gianni Rodari.

Emanuela Bovolenta, presidente di Unicef e gli Alpini di Varese, mentre Oreste, un vecchio amico della Marcia diritto, ha spiegato in un video la Convenzione internazionale sui diritti dei minori di cui si celebra ogni 20 novembre l’anniversario e i suoi 54 articoli che garantiscono ai bambini altrettanti diritti, a cominciare dal diritto alla vita, alla libera espressione e all’uguaglianza. Il diritto ad avere una famiglia ma anche il diritto ad essere protetti e curati che troppo spesso non viene rispettato, anche ai confini d’Europa. Hanno fatto avere il loro messaggio di solidarietà ai bambini anchepresidente di Unicef e gli Alpini di Varese, mentreche garantiscono ai bambini altrettanti diritti, a cominciare dal diritto alla vita, alla libera espressione e all’uguaglianza. Il diritto ad avere una famiglia ma anche il diritto ad essere protetti e curati che troppo spesso non viene rispettato, anche ai confini d’Europa.

Marianna Balducci, già insignita del premio Andersen per il libro “Io sono foglie” ed Eleonora Arrojo, che dall’Argentina ha illustrato “Martin Stigol che ha condotto, assieme a Noemi Bassani, il Tg delle Buone Notizie. Presenti alla manifestazione con due videomessaggi anche due illustratrici per altrettanti libri per bambini:già insignita del premio Andersen per il libro “Io sono foglie” edche dall’Argentina ha illustrato “ La Banda dei Biscotti” , storia delicata nata per spiegare ai bambini la difficile realtà dei desaparecidos, scritta dache ha condotto, assieme a, il Tg delle Buone Notizie.

E siccome la Banda biscotti esiste davvero a Verbania, Alice Brignone dell’omonima cooperativa pure ha mandato un messaggio ai bambini per raccontare come la pasticceria possa aiutare le persone finite in carcere per aver commesso un errore, a imparare dai propri errori e a costruirsi un futuro onesto, ricco di bontà.

La Marcia diritto 2021 però non è finita. Il Tg delle buone notizie ha dato un compito a tutti i bambini collegati e anche a quelli presenti a Palazzo Estense: creare con le loro maestre un video per dare vita tutti insieme a una coreografia sulle musiche del cantautore di Padova Luca Bassanese. Un lavoro collettivo per festeggiare i diritti dell’infanzia che sarà presentato il 17 novembre nella prossima edizione del Tg delle Buone notizie.