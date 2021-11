Marco Pedoja finalista per il premio di Allenatore dell’anno della Federnuoto

C’è anche il varesino Marco Pedoja tra i finalisti del premio della Federazione Italiana Nuoto per il miglior allenatore dell’anno. Il riconoscimento è intitolato alla memoria di Alberto Castagnetti, storico commissario tecnico della nazionale italiana dal 1987 fino alla morte nel 2009.

Pedoja, che ha cresciuto e lanciato nel grande nuoto Nicolò Martinenghi, è in lizza con Fabrizio Antonelli e Alberto Burlina.

Nella prima fase delle votazioni ciascun membro della giuria ha espresso tre preferenze. Oltre ai finalisti, hanno raccolto voti anche Vito D’Onghia, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Christian Minotti, Simone Palombi, Claudio Rossetto, Antonio Satta e Tanya Vannini (prima volta di un tecnico donna) a dimostrazione dell’altissimo livello raggiunto dagli allenatori italiani e delle ottime prestazioni degli azzurri nelle manifestazioni internazionali.

Nella seconda votazione – con scadenza il 26 novembre – ciascun membro della giuria esprimerà una preferenza tra i tre tecnici finalisti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente della giuria.

Il riconoscimento sarà consegnato in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Invernali, che si svolgeranno a Riccione il 30 novembre e 1° dicembre.

La biografia di Pedoja:

Marco Giovanni Pedoja nasce a Varese il 6 gennaio 1986. Dopo la maturità scientifica, si laurea in Scienze Motorie all’Università di Varese nel 2009. Tecnico di base dal 2014, diventa allenatore di secondo livello nel 2016.

E’ stato presidente e capo allenatore della NC Brebbia di Varese dal 2011 al 2020, per poi passare al CC Aniene. Buon mistista, gli mancava la rana per aspirare all’alto livello ed è un paradosso considerato che Pedoja lega la sua carriera di allenatore a Nicolò Martinenghi, enfant prodige del nuoto internazionale che segue fin dalle prime bracciate. Due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile, Pedoja porta Martinenghi nell’elite del nuoto internazionale cogliendo i risultati più significativi nel 2021: agli europei di Budapest col bronzo nei 50 rana, con la 4×100 mista e con la 4×100 mista mixed; alle Olimpiadi di Tokyo col bronzo nei 100 rana e con la 4×100 mista; ai recenti europei in vasca corta di Kazan col titolo continentale nei 50 rana e con la 4×50 mista da record mondiale, con l’argento nella 4×50 mista mixed e il bronzo nei 50 rana.

Oltre a Martinenghi, Pedoja allena dal 2020 Alessandro Pinzuti – settimo a Budapest nei 100 rana – e da quest’anno Matteo Rivolta che, dopo un paio di stagioni difficili, a Kazan ha conquistato l’argento con la 4×50 mista mixed e nei 50 farfalla e ha stabilito i record italiani dei 50 e 100 farfalla. Pedoja pone al centro del rapporto con gli atleti riservatezza, dialogo e armonia di gruppo che ritiene siano fondamentali per la crescita individuale. La sua prima convocazione con la nazionale è stata nel 2015 per l’Energy Standard di Mosca. Tanti i sogni nel cassetto ce n’è uno in particolare che spera si realizzi ai Giochi di Parigi 2024: l’oro olimpico.

Albo d’oro e finalisti del premio Alberto Castagnetti

2014 Stefano Morini; finalisti Fabrizio Bastelli e Gianni Leoni

2015 Stefano Morini; finalisti Matteo Giunta ed Emanuele Sacchi

2016 Stefano Morini; finalisti Fabrizio Antonelli e Claudio Rossetto

2017 Stefano Morini; finalisti Matteo Giunta e Christian Minotti

2018 Christian Minotti; finalisti Stefano Morini e Antonio Satta

2019 Matteo Giunta; finalisti Christian Minotti e Stefano Morini

2021 finalisti Fabrizio Antonelli, Alberto Burlina, Marco Giovanni Pedoja