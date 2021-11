Mariolina Venezia e Sveva Casati Modigliani in biblioteca a Busto Arsizio

Al netto dei grandi contenitori letterari organizzati dalla Biblioteca Comunale G. B. Roggia, in collaborazione con librerie e associazioni che siedono al ‘Tavolo letteratura’ (“BABook”, sezione letteratura di” BACultura per l’estate”, “Autunno tra le righe”, “Giovedì d’argento”), la programmazione letteraria della città si arricchisce di numerosi, altri appuntamenti “speciali” con autori di particolare rilievo.

In particolare, durante il mese di novembre sono in programma due incontri, organizzati dalla Biblioteca in collaborazione con la libreria Ubik, con Mariolina Venezia e Sveva Casati Modignani, scrittrici di grande successo che presenteranno le loro ultime opere nella Sala del Camino di Villa Calcaterra.

“È un piacere ospitare in città queste due scrittrici, tanto amate e stimate dal grande pubblico. Gli incontri con loro saranno un’occasione speciale per confrontarsi su contenuti e stili di scrittura, al cospetto di autorevoli interpreti degli uni e degli altri” afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

“Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni” è il libro, edito da Einaudi, che Mariolina Venezia (foto) presenterà venerdì 19 novembre alle ore 18.00: la scrittrice nata a Matera, oltre ad aver vinto il il premio Campiello nel 2007 con «Mille anni che sto qui», è autrice di numerosi gialli che hanno come protagonista il pubblico ministero Imma Tataranni, a cui si ispira la nota serie televisiva “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, ambientata proprio tra I Sassi di Matera. Venezia ha anche pubblicato diverse raccolte di poesie e ha lavorato come sceneggiatrice di fiction televisive. Per partecipare all’incontro è necessario prenotare sulla piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mariolina-venezia-presenta-ecchecavolo-il-mondo-secondo-imma-tataranni-205514047047

“L’amore fa miracoli” è il nuovo romanzo, edito da Sperling & Kupfer, di Sveva Casati Modignani: la scrittrice milanese lo presenterà venerdì 26 novembre alle ore 18.30. Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa rosa. I suoi romanzi sono tradotti in venti Paesi e hanno venduto milioni di copie. Per partecipare all’incontro è necessario prenotare sulla piattaforma Eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sveva-casati-modignani-presenta-lamore-fa-miracoli-con-sara-magnoli-205515571607

Entrambi gli incontri saranno moderati dalla giornalista Sara Magnoli. All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass.