Mascherine multicolore e hashtag sui social: è lo “sciopero arcobaleno” di Varese per chiedere la legge Zan

E’ uno “sciopero arcobaleno” quello che propongono i Giovani Democratici di Varese agli studenti contro l’affossamento del DDL Zan.

Dopo aver partecipato alla manifestazione di Piazza Montegrappa per protestare contro il voto del Senato, i GD varesini avevano promesso iniziative in tal senso: e mercoledì mattina, prima dell’inizio delle lezioni, hanno deciso di distribuire delle mascherine color arcobaleno e dei volantini fuori dalle scuole superiori a Casbeno e Masnago. Gli studenti saranno invitati a esibirle in classe e, al termine delle lezioni, postare sui social le foto con l’hashtag #scioperoarcobaleno.

L’obiettivo, dichiarato nel volantino, è «Continuare questa battaglia per dare all’Italia una legge contro l’omobitransfobia senza compromessi e rispondendo ai penosi applausi del Senato che non ci rappresentano».

Questa, per i giovani democratici vuole essere solo l’inizio: «Continueremo questa battaglia con ulteriori eventi e conferenze nelle prossime settimane, accanto ad altre iniziative su temi quali disuguaglianze economiche, lavoro e giustizia sociale – dichiara la loro nota – Vogliamo costruire un’idea di società che sia inclusiva per tutti e non lasci nessuno indietro, né socialmente né tantomeno economicamente».