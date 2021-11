Da Masnago al Campo dei Fiori: il percorso permanente per i ciclisti è pronto per l’inaugurazione

L’inaugurazione era prevista a inizio ottobre, ma il maltempo di quei giorni e una serie di polemiche (tra lo sterile e lo stucchevole) incastrate all’interno della campagna elettorale la avevano fatta slittare. Ma il progetto chiamato Eolo CdF Climb – ovvero il tracciato permanente che collega Masnago al Campo dei Fiori e che è indicato con una linea azzurra sull’asfalto per indicare la strada a ciclisti e runner – è pronto a ripartire.

L’iniziativa, promossa dalla S.C. Alfredo Binda (la società che organizza la Tre Valli Varesine) e sponsorizzata da Eolo, sarà presentata ufficialmente domenica 28 novembre: l’appuntamento sarà alle ore 10 nei pressi dello stadio “Franco Ossola” da dove si sviluppa un tracciato di circa 10,5 chilometri che termina al belvedere del Campo dei Fiori non lontano dall’osservatorio (pendenza media del 6,6% e dislivello positivo di 700 metri). Oltre che con la tanto discussa segnaletica orizzontale, il percorso permanente è indicato da due “totem” alla partenza e all’arrivo e da una serie di cartelli posizionati al termine di ogni chilometro.

Ad accogliere i presenti e ad accompagnare coloro i quali vorranno cimentarsi nella “scalata”, domenica 28 ci sarà anche Ivan Basso, il due volte vincitore del Giro d’Italia oggi manager della squadra professionistica Eolo-Kometa che ha sede a Besozzo e che condivide lo sponsor con la CdF Climb. Non è escluso che insieme a Basso possa esserci anche qualche corridore del team che ha da poco terminato la prima stagione (cinque vittorie) nel gruppo dei “pro”. Di certo parteciperanno il presidente della “Binda” Renzo Oldani, gli imprenditori Luca Spada e Rinaldo Ballerio e il presidente del parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra. Gli appassionati che vogliono pedalare in gruppo con Basso possono già iscriversi attraverso il sito della Tre Valli Varesine, compilando il modulo apposito.

La Eolo CdF Climb è nata con lo scopo di dare a Varese un percorso permanente su una delle salite simbolo del ciclismo di casa nostra, quella sulla quale anche i corridori professionisti “testano” la loro condizione in vista delle gare più impegnative. L’intento è quindi quello di generare un flusso turistico fatto da appassionati delle due ruote, dando loro un servizio fatto di indicazioni e chilometraggi precisi. Un esperimento che, in provincia, aveva già vissuto qualcosa di simile con le “Salite Mondiali” varate in occasione del campionato iridato 2008 disputato proprio a Varese. Ora il rilancio, nel solco delle tante iniziative dedicate al turismo sportivo, in particolare a quello all’aria aperta.