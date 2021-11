Mastini, voglia di risalita: il Varese ospita l’Appiano fanalino di coda

Rotto il ghiaccio sul campo di casa dell’Agorà, i Mastini Varese vogliono ora sfruttare lo slancio ottenuto dal successo contro il Pergine per cogliere un altro risultato positivo. Domenica 28 novembre (ore 18) sulla pista milanese arriva l’Appiano fanalino di coda, squadra già battuta dai gialloneri nel primo confronto stagionale e quindi un’occasione da sfruttare per la formazione diretta da Tom Barrasso.

Il Varese, che forse per la prima volta arriva da favorito a un incontro in questo torneo, dovrà fare fronte però ad alcune assenze: oltre a Gasparini che si sta riprendendo dalla brutta botta di due settimane fa, mancheranno Vanetti per un problema all’adduttore (out tre settimane) e Pietro Borghi mentre anche il portiere Basraoui deve ancora ritrovare la forma partita. La squadra sarà così completata da un poker proveniente dalla Valpe: oltre a Salvai e Gay che ormai sono fissi nello scacchiere varesino, arriveranno anche Porporato e Cullati.

In porta c’è intanto un Muraro decisamente cresciuto rispetto alle prime uscite: il giovanissimo goalie azzurro (foto in alto di Tatiana Munerato/Mastini) ha trovato fiducia in se stesso e la ha trasmessa anche ai compagni. E poi, in generale, i Mastini appaiono sia più vivaci sul piano fisico (ce lo si poteva aspettare visto che il Varese è la squadra che meno ha potuto allenarsi prima del campionato) sia più abili su quello tecnico. I gialloneri sembra abbiano ormai assimilato i dettami di gioco di Barrasso che tra l’altro dedica un grande spazio alle sedute video anche individuali per migliorare la situazione. Resta il nodo legato agli special team e in particolare alle superiorità numeriche, praticamente mai sfruttate in questa prima parte di campionato, ma in casa giallonera c’è fiducia di sbloccare anche questo lato del gioco.

L’Appiano fino a ora è apparso in difficoltà ed è in fase di ricostruzione dopo una serie di buoni campionati: i Pirati potrebbero anche tornare presto sul mercato degli stranieri. Von Payr, Mair e Critelli sono stati fino a questo momento gli uomini più pericolosi in attacco mentre la gabbia è difesa alternativamente da Paller e Gaiser, che hanno buone percentuali di parate ma che spesso hanno dovuto fronteggiare una messe di tiri da parte degli avversari.

All’Agorà si giocherà sotto la direzione dei signori Bassani e Volcan coadiuvati da Cusin e Lisignoli; il match sarà trasmesso da Radio Village.