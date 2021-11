Il “mastino” Muraro convocato nella nazionale di hockey under 20

Bella soddisfazione per Carlo Muraro, il portiere dei Mastini Varese schierato stabilmente da titolare nell’ultimo mese dopo che il suo alter ego Basraoui è stato fermato da un infortunio. Il giovane goalie nelle partite recenti è decisamente cresciuto nella condizione e nel rendimento (e i gialloneri ne hanno beneficiato), e quest’oggi ha avuto la soddisfazione di ricevere una chiamata per la nazionale under 20.

Muraro, vicentino di Thiene, classe 2002, sarà uno dei tre portieri a disposizione del selezionatore Giorgio De Bettin: gli altri due sono Rudi Rigoni del Pergine, altra squadra di IHL, e il giovanissimo Damian Clara che è in forza alla Red Bull Salisburgo in Austria. La nazionale Under 20 si ritroverà ad Egna venerdì 3 dicembre per iniziare la preparazione in vista dei Mondiali di Seconda Divisione Gruppo A che si disputeranno a Brasov, in Romania, dal 13 al 19 dicembre.

Il “blue team” resterà in Alto Adige sino al 6 dicembre per poi raggiungere l’Ungheria per affrontare in due amichevoli i padroni di casa e l’Ucraina; il Mondiale scatterà lunedì 13 con Lituania-Italia, quindi gli azzurri affronteranno Romania, Spagna, Corea del Sud e Gran Bretagna. De Bettin ha chiamato numerosi giovani prospetti che militano all’estero: tra essi anche due giocatori impegnati con le maggiori squadre ticinesi, Giovanni Pertile dell’Ambrì Piotta e Marco Zanetti del Lugano. Di seguito l’elenco completo.