Materiale pedopornografico e sfruttamento della prostituzione, 6 anni di condanna per un 52enne di Saronno

Nel dicembre 2018 gli avevano trovato in casa e nel negozio di abbigliamento di sua proprietà 9 chili di marijuana. Da quel sequestro partì un’indagine che portò alla denuncia per il possesso di materiale pedopornografico e per violenza sessuale e induzione alla prostituzione.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato a 6 anni e 15 giorni di reclusione un 52enne saronnese, volto noto in città per il suo lavoro di pubbliche relazioni prima e di negoziante poi.

Il pubblico ministero Giovanni Tarzia aveva chiesto otto anni e due mesi, il collegio giudicante ha optato per una pena leggermente inferiore.

Le indagini avevano ricostruito le modalità con le quali l’allora 49enne (oggi in comunità di recupero) “utilizzava” il proprio negozio per avvicinare le vittime, ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Dai cellulari e dal pc dell’uomo e del suo convivente e socio in affari, un ragazzo allora 21enne, spuntò diverso materiale compromettente.

In giudizio è stata confermata la presenza del materiale pedopornografico, mentre è stata ridimensionata la portata dell’adescamento e dello sfruttamento della prostituzione. Negata infine l’esistenza delle presunte violenze sessuali per cui l’uomo è stato assolto. Da qui la richiesta di 8 anni e la pena di 6 comminata dal Tribunale di Busto Arsizio.