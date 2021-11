Matrimoni gay, in Svizzera i primi “sì” dal 1 luglio 2022

Dal 1 luglio 2022, in Svizzera, le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi o convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio. Dopo aver preso atto del risultato della votazione, nella seduta del17 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il progetto “Matrimonio per tutti” in tale data.

Nella votazione popolare del 26 settembre 2021 la netta maggioranza degli elettori e tutti i Cantoni hanno accolto il “Matrimonio per tutti”. Nelle disposizioni transitorie il Parlamento elvetico ha deciso di mettere in vigore il progetto in due fasi: in primo luogo entrerà in vigore già il 1° gennaio 2022 un’unica diposizione sulla separazione dei beni (art. 9g cpv. 2 Tit. fin. CC). Tale disposizione riguarda lo stato patrimoniale delle persone dello stesso sesso che si sono unite in matrimonio all’estero; finora questo istituto è stato riconosciuto in Svizzera come unione domestica registrata.

La legge prevede che il progetto vero e proprio entri in vigore sei mesi più tardi. Dal 1° luglio 2022 le coppie dello stesso sesso potranno quindi sposarsi o trasformare la loro unione domestica registrata in matrimonio. È tuttavia possibile presentare la domanda di svolgimento della procedura di preparazione prima di tale data. Per la trasformazione dell’unione domestica registrata in matrimonio basta una dichiarazione comune dei partner all’ufficiale dello stato civile.

Dal 1° luglio 2022 inoltre in Svizzera non sarà più possibile stipulare un’unione domestica registrata. Le coppie dello stesso sesso potranno unirsi soltanto in matrimonio. Le unioni domestiche registrate esistenti potranno essere mantenute senza dichiarazione speciale.