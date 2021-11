MelAntica: a Palazzo Verbania un piccolo viaggio nel mondo delle mele

(A cura di Nicoletta Ruscio, laboratorio comunicazione)

Domenica 14 novembre a Luino, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Verbania che affaccia sulla sponda del Lago Maggiore, si svolgerà MelAntica. Il laboratorio cibo e ambiente del Tavolo di lavoro per il Clima di Luino, con il patrocinio di Slow food, invita a una giornata di incontro su un tema prezioso: la biodiversità. Attraverso l’esperienza di un produttore agricolo appassionato e consapevole, Marco Maffeo di Cascina Bozzola (BI), ci sarà la possibilità di conoscere meglio il mondo della mela…anzi delle mele!! Questo frutto, considerato così comune e proposto al nostro consumo solitamente in 3/4 “versioni”, in realtà è in grado di stupirci per l’enorme ricchezza di varietà: se ne contano oltre 7000 nel mondo. Visitando MelAntica, differenti colori, forme e profumi delizieranno i vostri sensi. Potrete inoltre conoscere inaspettate qualità organolettiche e nutrizionali e ogni vostra curiosità su questo frutto generoso verrà soddisfatta. Probabilmente la prima domanda che ci porremo sarà questa: perché rinunciare a tanta ricchezza che abbiamo in dono? La monocoltura, lo sappiamo, si adatta ad un mercato di grande distribuzione che segue regole funzionali all’economia e spesso, purtroppo, dannose per l’ambiente e per la nostra salute. Se la Natura, nella sua evoluzione, ha creato questa grande diversità i motivi sono molteplici, a partire dall’adattamento di una specie al suo ambiente. Una varietà che può crescere nel luogo che le è adatto, sa anche proteggersi meglio in maniera naturale. E questo lo vediamo proprio nel caso della mela Poppina di Orino che ancora viene coltivata in questo comune grazie al coinvolgimento della sua comunità, che ha fisicamente adottato le piantine, e soprattutto dei giovani, studenti formati in ambito agricolo e di sviluppo rurale che hanno scelto di custodire il futuro della biodiversità A MelAntica saranno presentate un centinaio di varietà. Se avete visto nel giardino o magari nei boschi dei dintorni delle mele che non riconoscete, portatele durante la vostra visita e l’esperto coltivatore le riconoscerà per voi!