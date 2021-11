Mercatini, presepe sommerso e chalet del gusto: Lugano presenta il suo Natale in piazza

Dal 1° dicembre Lugano si veste del suo manto natalizio. Attorno al tradizionale albero addobbato

tanti momenti da vivere in compagnia con i mercatini natalizi che animano le strade del centro

città, insieme a intrattenimenti, gastronomia e musica dal vivo, le luci del Bosco incantato e l’attesa

Festa di San Silvestro. Nella tenda di «Natale al Patio» tanti appuntamenti per tutti: musica, film

natalizi e eventi dedicati ai bambini. Una magia da vivere anche con divertenti iniziative digitali e

fantastici premi: il calendario dell’Avvento, il concorso e la caccia al tesoro di Natale.

Mercatino di Natale

01.12 – 23.12 | 11:00 – 19:00

24.12 | 11:00 – 17:00

Prodotti di artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità gastronomiche sono i protagonisti

del mercatino. Sono oltre 60 le tradizionali casette di legno che danno vita al mercatino di Natale

animando il centro: in Piazza Manzoni, Piazza Dante lungo la via Nassa ed in Piazza San Carlo.

L’albero si illumina

01.12

A partire dal 1° dicembre l’albero si illuminerà in Piazza della Riforma. Non è prevista la consueta

cerimonia di accensione ma nel corso della giornata ci saranno intrattenimenti itineranti con

musica e performance artistiche per le vie del Centro per dare inizio alle festività natalizie. Non

mancheranno attività dedicate ai più piccoli nel Patio del Municipio.

Chalet del gusto

01.12 – 01.01 | dalle 16:00

Piazza della Riforma

Appuntamento sotto l’albero dedicato alla gastronomia. Una meta ideale per assaporare

prelibatezze invernali, accompagnati da un piacevole sottofondo musicale.

Natale al Patio

01.12 – 09.01

Nella struttura situata nel Patio di Palazzo Civico ci saranno tanti appuntamenti per tutti: musica,

film natalizi e eventi dedicati ai bambini. Dal 24 dicembre al 9 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00, la

tenda ospita il Villaggio Family, uno spazio dedicato alle famiglie con giochi per ogni età.

Bosco Incantato

01.12 – 09.01

Un sentiero luminoso attraverso alberi e aiuole conduce a suggestivi scorci e punti panoramici del

Parco Ciani. Ad accompagnare la passeggiata, la famiglia di animali luminosi, che quest’anno

conta nuovi simpatici componenti.

Mezzi pubblici gratuiti e agevolazione posteggi

12.12 e 19.12

Trasporto pubblico offerto dalla Città di Lugano e agevolazione delle tariffe dei posteggi. Bus zone

100, 110, 112, 113, 121 e Funicolare Lugano-Centro. Parcheggio gratuito per le prime due ore

presso Motta, Balestra, Piazza Castello, Ex Pestalozzi e Campo Marzio. Il superamento del tempo

massimo di parcheggio (2 ore) comporterà il pagamento dell’intero tempo di sosta.

Presepe sommerso

19.12 – 06.01

Torna il fascino del Presepe Sommerso: anche quest’anno il lago di Lugano ospita le fluttuanti

statue de Gli Amici del Presepe Sommerso. Fino al 6 gennaio sarà infatti possibile ammirare le

tradizionali figure del presepe: Maria, Giuseppe, il Gesù Bambino ed i Magi. Mentre di giorno

sembrano svanire nell’acqua del lago, la sera è possibile coglierne la bellezza grazie a potenti fari

che le illuminano. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Sezione pesca golfo di

Lugano, Centro sportivo subacqueo Lugano sub, Società federale ginnastica Lugano e Amici del

lago Ceresio.

Iniziative digitali

01.12 – 24.12

La magia del Natale da vivere anche con divertenti iniziative digitali e fantastici premi: il calendario

dell’Avvento, il concorso e la caccia al tesoro di Natale. Tutte le informazioni qui:

www.nataleinpiazza.ch

Shopping in centro città

05.12, 08.12, 12.12 e 19.12 | 10:00 – 18:00

Approfittate delle aperture straordinarie dei negozi del centro per i vostri acquisti.

Seguiranno maggiori informazioni per il Veglione di San Silvestro in Piazza della Riforma e

la Cerimonia di Capodanno al Palazzo dei Congressi, che sono entrambi confermati.

Programma completo e sempre aggiornato,

con tanti altri eventi in città su www.nataleinpiazza.ch