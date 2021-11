Miss Italia si avvia alle fasi finali del Concorso Nazionale, giunto alla sua 82° edizione. Come già annunciato dalla Patron Patrizia Mirigliani, il concorso è pronto ad eleggere Miss Italia 2021. Le Pre Finali si svolgeranno a Roma presso il Crowne Plaza St. Peter’s il 28 e 29 novembre, dove a sfidarsi saranno le 200 pre finaliste provenienti da tutta Italia.

Galleria fotografica Miss Italia si avvia alle fasi finali del Concorso Nazionale: ecco le pre-finaliste lombarde 4 di 10

Le giornate si suddivideranno con l’arrivo e il passaggio delle regioni davanti alla giuria tecnica in questo modo:

28 novembre 2021 Lazio-Umbria – Abruzzo-Campania – Molise-Basilicata – Marche-Toscana – Calabria-Puglia-Sardegna-Sicilia; 29 novembre 2021 Piemonte – Valle D`Aosta – Lombardia – Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Emila Romagna – Liguria

Nonostante l’incubo del Covid-19 non sia del tutto alle nostre spalle e che il tour si sia svolto in una versione smart di 9 tappe invece che le canoniche 40 date, Miss Italia Lombardia non si è fermata e, con uno spettaclo ricco di moda musica ed esibizioni delle ragazze, ha intrapreso un percorso itinerante rivolto non solo alla bellezza delle numerose Miss in concorso, ma anche alla valorizzazione e bellezza dei territori montani, pianeggianti e lacustri lombardi.

Una stagione, quella Lombarda, ricca di grandi soddisfazioni che è culminata in una super Finalissima, al Golf Club Franciacorta nel parterre Miss Italia Martina Sambucini, Marco Carta, Pierdavide Carone e Matteo Faustini, in giuria la soubrette Sara Croce.

Le Pre-Finaliste Lombarde che il 29 mattina sfileranno davanti alla giuria:

Miss Lombardia è Francesca Mamè, 18 anni di Senago (MI), h 178 forme morbide e una bellezza tropicale ereditata dalla mamma originaria del Camerun. Francesca è italiana e madrelingua francese, ha già qualche esperienza come modella nel mondo della moda ed è anche una brava ballerina. Il pubblico del tour Miss Italia Lombardia l’ha potuta ammirare in una grintosa coreografia. Si descrive come determinata, ambiziosa e un po’ timida. La persona che ammira di più è sua madre perché l’ha aiutata a superare momenti difficilissimi: quando frequentava le elementari e medie c’era chi si burlava di lei per la sua pelle scura. Mamma Caroline l’ha esortata a insistere e a superare le critiche ingiuste.

Miss Cinema Lombardia, è stata scelta Seyla Zanon, nata a Milano, vive a Cornaredo. Alta 177, occhi verdi e capelli biondi, ha 23 anni ed è responsabile qualità nell’azienda di famiglia. Sorridente, fresca e soprattutto in armonia con le sue linee morbide, Seyla ha affrontato le miss “classiche” in una sfida diretta e ha saputo colpire la giuria. Si descrive come una ragazza con un pizzico di stravaganza. Dolcezza, intraprendenza e lealtà sono le tre parole in cui si rispecchia Seyla. Le piace vivere la vita con ottimismo e serenità, sempre con la testa sulle spalle. Ieri sera si è esibita con un Monologo sui valori della vita.

Miss Bellezza Rocchetta Lombardia Francesca Popa (passa alle pre-finali Nazionali) 19 anni di San Giuliano (Mi), alta 176. È stata agonista di pallavolo nel ruolo di centrale. All’età di soli 15 anni se ne è andata di casa e convive con il fidanzato a Milano. È una ragazza sensibile ma molto determinata, ha saputo fare delle scelte forti e portarle avanti creandosi la propria indipendenza in contrasto con le fragilità tipiche dei giovani della società odierna.

Beatrice Farina è stata eletta con il titolo Speciale di Miss Bella Dei Laghi. H 170 ha 20 anni di Gorlago (BG) è una studentessa di Psicologia. Ama la letteratura, la fiolosofia, segue la politica e ama i social come canale di comunicazione: fa l’influencer con una pagina dedicata alle ricette light.

Miss Be_Much Lombardia è Federica Nania 23 anni di Como. H 173 è Web Designer con la passione della Moda. È una ragazza solare, premurosa e testarda. Il suo sogno sarebbe aprire un’attività per la produzione di una linea di Intimo e costumi, ieri sul paco ha presentato una sua creazione realizzata con la seta, importante prodotto del territorio Comasco.

Miss Sorriso Lombardia è Letizia Bernardelli 19 anni di Mantova. Ha conseguito il diploma al liceo artistico e dopo anni di ginnastica artistica a livello agonistico che l’ha portata sul podio dei campionati Italiani arrivando seconda nel 2019, ora fa l’insegnante di questo sport che ama tantissimo

Miss Eleganza Lombardia è Arianna Stella (passa alle pre-finali Nazionali) 21 anni di Vailate (CR) alta 178. Studia Biotecnologie e ha la grande passione dell’equitazione. La disciplina che praica è il dressage e con il cavallo Lightblue ha vinto i campionati regionali lombardi per due anni consecutivi (2018-2019) e agli ultimi campionati italiani è arrivata quinta.

Miss Miluna Lombardia è Serin Ajimi, 23 anni di Montano Lucino (CO), alta 170, ha origini nord-africane ma è nata a Milano. Parla 5 lingue (italiano, arabo, francese, inglese e spagnolo). Nella Vita è laureata ed è igienista dentale. Se si dovesse descrivere in 3 aggettivi oserebbe dire: grintosa, intraprendente e determinata. È sempre stata una persona di indole curiosa e ciò le ha permesso di sviluppare diversi interessi ma la sua più grande passione è proprio la cura del sorriso perché pensa che sia un ottimo biglietto da visita e l’ha spronata nel perseguire il suo percorso di studi ed ora ad impegnarsi per affermarsi nella sua carriera

Miss Milano è Elisabetta Tozzato, ha 18 anni ed è ala 175, è di Costa Masnaga ma è nata in provincia di Milano. Occhi Verdi capelli castani è una studentessa di lingue e si è diplomata negli Stati Uniti – Chicago. Ama la recitazione, il canto, la cucina la pittura e il disegno. Si è esibita recitando.

Miss Sport è Martina Sisti 18 anni di Castegnato (BS) è h 176, studia comunicazione media e pubblicità. Ha un passato da calciatrice e sul palco si è esibita con scarpe da calcio e pallone al piede stupendo il pubblico.