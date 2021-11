Missione riproduzione: il futuro del rinoceronte bianco passa da Malpensa

Nell’ambito delle attività istituzionali, funzionari ADM (Agenda delle Dogane e Monopoli) operanti nello scalo aeroportuale di Malpensa, hanno effettuato un rapido sdoganamento di ovociti finalizzati a fecondare, in vitro, un rarissimo esemplare di rinoceronte bianco.

Il materiale biologico, in arrivo dal Regno Unito, è destinato in Italia per un progetto di ricerca internazionale, atto a salvaguardare e riprodurre esemplari appartenenti alla specie “Ceratotherium Simum Simum”, minacciata da grave rischio di estinzione.

Le operazioni, svolte nell’ambito dello Sportello Unico Doganale, hanno permesso di sdoganare merce per una importante finalità, atta a preservare e riprodurre esemplari il cui numero, nei territori africani, ha subito un notevole depauperamento.

Grazie alla moderna digitalizzazione dell’intero processo delle operazioni di importazione, è stato possibile effettuare il pronto ingresso in Italia degli ovociti, con notevole risparmio di tempo rispetto alla consegna del prezioso materiale.