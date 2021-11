MisterTimbri.it: qualità e risparmio su un’ampia selezione di timbri personalizzati

Su MisterTimbri.it è possibile personalizzare un’ampia gamma di timbri in pochi e semplici step. Lo store consente di scegliere tra molti modelli: dai timbri autoinchiostranti a quelli a secco. Insieme ai limitati tempi di produzione il cliente può approfittare di spedizioni rapide (in un giorno lavorativo) e di un customer care a disposizione per risolvere eventuali dubbi e interpretare ogni richiesta.

Dal 2008 MisterTimbri permette di personalizzare ogni tipologia di timbro con loghi e grafiche. Del catalogo fanno parte, in particolare, timbri autoinchiostranti, a fuoco, per l’uso in ufficio, a secco, autocomponibili, penne timbro, sigilli per ceralacca e datari.

Ogni fase di realizzazione dei prodotti è curata con la massima attenzione. L’efficacia delle apparecchiature, delle tecnologie e dei software utilizzati ha reso possibile un importante incremento della produzione, con la riduzione dei tempi di attesa.

L’acquirente può creare autonomamente il suo timbro online in quattro step:

Selezione del timbro più rispondente alle proprie necessità; Personalizzazione attraverso una modifica di colore, carattere e dimensione, oppure utilizzo di un file per timbri con logo; Approvazione dell’anteprima di stampa; Conclusione dell’acquisto con la scelta del metodo di pagamento (carta di credito, PayPal, bonifico bancario anticipato e contrassegno).

Il team del customer care, composto da operatori esperti nel settore è in grado di chiarire eventuali dubbi e rispondere ad ogni richiesta. Il servizio è fruibile telefonicamente, via chat online o tramite WhatsApp.

Per quanto concerne i tempi di consegna, sono molto rapidi: 24 ore per il nord Italia, e 24/48 per il centro e il sud. Se si ordina entro le 16:00 la spedizione parte il giorno stesso. In più, con MisterTimbri.it è possibile spedire la merce in tutta Europa, richiedere un solo pezzo e per gli acquisti di importo superiore a 60 euro, le spese di spedizione si azzerano.

Cosa aspetti? Scegli MisterTimbri.it, personalizza il tuo timbro e ricevilo in appena un giorno lavorativo!