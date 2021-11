Molestie alla hostess di Malpensa, il sindacalista Cisl si difende: “Un complotto per farmi fuori”

«Tutte le accuse contro di me sono false e mi sono state rivolte con l’obiettivo di farmi lasciare il sindacato. La donna che mi ha accusato in questo processo dice il falso. Io ho solo cercato di aiutarla in una causa che ha anche perso». Questa, in estrema sintesi, la linea difensiva del sindacalista della Cisl all’aeroporto di Malpensa e che è accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess che aveva chiesto aiuto per una vertenza sindacale.

L’uomo, la cui deposizione è stata preceduta da quella di altre due hostess che avrebbero subito a loro volta le sue molestie, ha ricostruito in particolare la vicenda della dipendente che con la sua denuncia l’ha portato in tribunale: «Quella sera del 9 luglio 2018 incontrai la hostess a quell’ora solo ed esclusivamente perchè per tutto il giorno ero stato impegnato in riunioni sindacali. Non è vero che si trattava di una trappola per rimanere solo con lei. Mi raccontò il suo problema e io le dissi che, a causa di alcune segnalazioni sul suo operato, sarebbe stato difficile avere ragione. L’unico momento in cui mi sono avvicinato è stato per consolarla perchè la vedevo abbastanza abbattuta, mettendole le mani sulle spalle. Tutto il resto è pura invenzione».

L’imputato, difeso dall’avvocato Roberto Donetti, aggiunge un ulteriore elemento che dà adito alla tesi del complotto nei suoi confronti: «So che la donna che mi accusa voleva diventare rappresentante sindacale della Fit Cisl ma che al suo posto è stata scelta un’altra collega. Per questo voleva vendicarsi nei miei confronti».