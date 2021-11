Per una Montegrino natalizia arrivano le luminarie anche nelle frazioni

Già si sente l’aria natalizia, gli alberi quasi spogli sono pronti ad accogliere la neve e i bimbi, sotto la coperta e affacciati alla finestra, già hanno cominciato a pensare alla letterina da mandare a Babbo Natale. Con il Natale arrivano i sorrisi entusiasti dei piccoli, i giorni di ferie da passare in famiglia e la voglia matta di panettone, o per i più golosi di pandoro. Le giacche diventano più pesanti e le città iniziano ad illuminarsi. E quest’anno, grazie alla collaborazione tra Comune e Proloco, anche Montegrino si illumina, per donare ai suoi cittadini un Natale più vivo e colorato. «Nei prossimi giorni – raccontano il neosindaco Fabio De Ambrosi e il presidente della Proloco Gionathan Pujia – attraverso un’azienda specializzata verranno installate in ogni frazione le luminarie natalizie e, inoltre, date in gestione alle associazioni del paese le luminarie di proprietà comunale. Siamo convinti che – continuano – anche un piccolo segno possa essere di buon auspicio e ben gradito da tutti». A tal fine viene chiesto, a tutti coloro interessati a contribuire a questa iniziativa, di effettuare un’offerta libera alla Pro Loco di Montegrino. Tutte le modalità disponibili sulla pagina Facebook: PRO LOCO Montegrino Valtravaglia. Ma la festa per il piccolo paese non finisce qui. L’intera giornata di domenica 12 dicembre infatti, in Piazza D.Girani a Montegrino, verrà dedicata al Natale dove diverse attività, dall’arrivo di babbo natale al laboratorio di falconeria, arricchiranno di significato quel momento. Particolarmente speciale sarà la partecipazione degli asili di Bosco e Montegrino.