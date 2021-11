Mostra mercato del disco allo Sport + Center di Rescaldina

Domenica 12 dicembre, allo Sport + Center di Rescaldina, in via Barbara Melzi 83, Mostra Mercato del disco. Un evento a cura dell’associazione culturale Rock Paradise, in collaborazione con Sport + Center e Rock Paradise Store

Parteciperanno oltre 20 espositori, con migliaia di dischi in vinile, CD, DVD.

Verranno seguite le misure sicurezza anti Covid richieste dai vari Dpcm e dalle ordinanze della Regione Lombardia.