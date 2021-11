Nasce la società per le infrastrutture delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

A Milano si stanno mettendo le basi per le nuove infrastrutture legate alle olimpiadi invernali, quelle del 2026 che vedono come “titolari” Milano e Cortina.

«Oggi a Roma un passaggio molto importante in proiezione dei Giochi Olimpici invernali 2026. Con tutti i soggetti coinvolti nella partita abbiamo firmato l’intesa per la nascita della società ‘Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.’» dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Al tavolo c’erano il Ministro dei trasporti e infrastrutture Enrico Giovannini, Filippo Giansante in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider.

«Grazie a questo atto e alla concreta condivisione istituzionale, diventiamo pienamente operativi», aggiunge Fontana, che ha firmato affiancato dall’assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi

«Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto con il nuovo Governo perché oggi completiamo un percorso lungo e complesso”. “Ora abbiamo l’obiettivo di realizzare rapidamente le opere infrastrutturali necessarie. Ci aspetta un lavoro intenso, ventre a terra. E mai come in questo momento – conclude il governatore – è fondamentale essere uniti e coesi”.