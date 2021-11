Natale in Canton Ticino, dove pattinare sul ghiaccio durante le feste

Tornano le piste per pattinare sul ghiaccio e molti eventi collaterali per trascorrere all’aperto il periodo delle feste. Anche il Canton Ticino si prepara al Natale con una serie di appuntamenti che prenderanno il via già a partire dai prossimi giorni.

Di seguito, alcuni dei grandi eventi in programma nel periodo delle feste oltre naturalmente agli eventi di Natale in programma a Lugano.

NATALE A BELLINZONA

Bellinzona è la capitale del Canton Ticino. Non è lontana dal confine italiano e ospita alcuni siti patrimonio dell’UNESCO grazie alle sue meravigliose opere architettoniche, in particolare i castelli.

EVENTI IN PROGRAMMA

Natale in Città a Piazza del Sole – dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Musica, arte e gastronomia tra le proposte presenti durante il periodo natalizio a Bellinzona. Oltre a luminarie e alberi di Natale che renderanno l’atmosfera calda e familiare, lungo le principali strade e piazze, vi sarà il tipico aperitivo del fine settimana a partire dal giovedì, accompagnato da musica live sotto la tenda trasparente allestita in Piazza del Sole.

Anche quest’anno, per godersi un bel film al caldo, saranno disponibili ben 10 proiezioni al Cinema Forum. L’8, il 12 e il 19 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, sono programmate inoltre delle giornate di apertura straordinaria dei negozi.

Chi si reca a Bellinzona per la prima volta e vuole conoscere ogni angolo della città, potrà essere guidato nella visita del suo centro storico e di Castelgrande. La visita è disponibile tutti i sabati dalle ore 11.00, con ritrovo all’InfoPoint Bellinzona di Piazza Collegiata, al costo di fr.15. per persona.

Per chi invece vuole godersi la città in piena autonomia, il Trenino Artù circolerà gratuitamente tutti i mercoledì e sabato dal 4 dicembre al 5 gennaio (esclusi 25.12 e 01.01), dalle 14.00 alle 17.00, con il quale si può effettuare il tour del centro storico.

Nel Villaggio di Natale in Piazza del Sole non potrà mancare la pista di ghiaccio su cui poter pattinare e la pista di snow-tubing, dove bambini e adulti slitteranno insieme. Nella grande tenda trasparente ci si potrà ricaricare consumando bibite calde e fredde o cenare nel ristorante. Tutti gli appuntamenti a Bellinzona

COME RAGGIUNGERE LA CITTA’

Bellinzona è facilmente raggiungibile in treno e con i mezzi pubblici (anche da Malpensa). In occasione del periodo natalizio, la città mette a disposizione un parcheggio gratuito all’autosilo di Piazza del Sole, il 9 dicembre, dalle 18.00 alle 24.00 e all’autosilo Cervia, il 16 dicembre, dalle 18.00 alle 24.00. Inoltre, il venerdì e il sabato circolerà il Bus Notturno Bellinzona con oltre 5.000 corse a settimana.

IL VILLAGGIO DI LOCARNO

Locarno è una delle località turistiche più rinomate della Svizzera. Si trova sulla riva settentrionale del Lago Maggiore, alle pendici meridionali delle Alpi. Nota per ospitare il Festival Internazionale del Film di Locarno ogni estate, anche a Natale propone un ricco calendario di appuntamenti.

EVENTI IN PROGRAMMA

Locarno on Ice – dal 2 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Locarno è senz’altro il ritrovo ideale per trascorrere insieme ore piacevoli, immersi in una magica atmosfera invernale. La piazza principale, Piazza Grande, si trasforma in un luogo fiabesco. Per il periodo natalizio verrà installata la tradizionale pista di ghiaccio circondata da tappeti rossi, in modo da pattinare in un incantevole balletto di luci.

I bar saranno aperti tutti i giorni dalle 10.00 del mattino all’1.00 di notte. Nel caratteristico Bar Igloo è anche possibile riservare, appunto, “un igloo” per occasioni speciali e godersi momenti spensierati in ottima compagnia. Nel Bar Terrazza la terrazza è in parte coperta e riscaldata. Per consumare all’interno degli igloo è necessario presentare il Covid Pass.

Una serie di piccoli chalets, le tipiche casette di legno, offriranno inoltre sfiziose specialità gastronomiche. La musica non può mai mancare, tanto che gli artisti di “Locarno on Ice Live” si esibiranno in concerti dal vivo sul grande palco.

Nel villaggio all’aperto l’accesso è libero, salvo quando sono organizzati i concerti poiché considerati “grandi eventi”. In queste date sarà richiesto il Covid Pass alle entrate a partire dalle ore 16.00. Inoltre, saranno a disposizione appositi distributori per poter disinfettare regolarmente le mani.

COME RAGGIUNGERE LA CITTA’

I bus e i treni di Locarno circolano tutto il giorno a scadenza regolare. Piazza Grande è a pochi passi dalla fermata del bus in Piazza Castello, a 5 minuti a piedi dalla Stazione FFS e dalla stazione della Ferrovia Centovalli e Vigezzina che la collega a Domodossola.

AL LIDO DI MELIDE

Melide è un comune del distretto di Lugano nel Canton del Ticino, in Svizzera. Il paese si trova molto vicino al Monte San Salvatore e si affaccia direttamente sul Lago di Lugano. Melide è celebre inoltre per Swissminiatur, un museo che raccoglie gli edifici più famosi della Svizzera in miniatura.

EVENTI IN PROGRAMMA

MelideICE – dal 04 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

L’annuale manifestazione MelideICE torna dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il villaggio natalizio situato all’interno della suggestiva cornice del Lido comunale è pronto ad accogliere visitatori e turisti. Questo incantevole luogo d’incontro all’aperto aprirà al pubblico da fine novembre fino agli inizi di gennaio. Permette a tutti gli amanti del pattinaggio su ghiaccio, in primis i bambini e i ragazzi della regione, di praticare sport divertendosi su un’enorme pista di ghiaccio naturale di 510 metri quadrati con vista sul lago e sulle montagne circostanti.

Gli studenti che frequentano le scuole elementari del circondario avranno a disposizione la pista ogni mattina durante il periodo prefestivo, mentre tutti i pomeriggi e i fine settimana sarà aperta al pubblico; un’ottima occasione per iniziare il weekend nel migliore dei modi. L’ingresso in pista sarà gratuito e sarà possibile noleggiare pattini e foche a prezzi convenienti.

A causa della situazione sanitaria attuale data dal Covid-19, gli eventi di contorno quest’anno verranno rimandati. Sarà comunque presente un’ampia offerta di cibo e bevande per riprendere le energie e godersi il suggestivo panorama.

Per l’accesso all’area della manifestazione e alla pista di ghiaccio non è necessario il certificato COVID 19. La sua presentazione è invece obbligatoria per accedere al capannone.

COME RAGGIUNGERE LA CITTA’

MelideICE si trova sul lungolago. Nelle vicinanze sono disponibili numerosi parcheggi pubblici. La stazione ferroviaria di Melide è distante pochi passi.

IL NATALE A LUGANO