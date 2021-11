Il Natale si illumina a Varese, anche senza inaugurazioni ufficiali

Varese, malgrado le nuove disposizioni, si illumina per il Natale: anche senza la “cerimonia ufficiale” le luci dell’albero in piazza Monte Grappa e quelle dei giardini Estensi si sono accesi la sera del 26 novembre, con qualche minuto di anticipo rispetto ai tempi previsti dalla serata ufficiale.

Ai giardini Estensi anche senza cori e cioccolata, l’effetto è davvero notevole: 400mila led hanno creato ai giardini percorsi magici tra carrozze, cavalli, igloo e paesaggi fiabeschi. Una volta accese, le luci saranno visitabili dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22, dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 23, ricordandosi la mascherina.



Al centro di piazza Monte Grappa, si sono accesi oltre al grande albero di Natale decorato con oltre 100 filari di luci, anche una grande stella luminosa di 5 metri sotto ad un magico cielo illuminato. La casetta di vetro inoltre diventerà il luogo dove consegnare la letterina di Babbo Natale.

In piazza Monte Grappa, insieme all’albero decorato e illuminato, ha preso il via anche il tradizionale e tipico mercatino di Natale. Un vero e proprio villaggio di Natale in centro a Varese, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con articoli natalizi, accessori e abbigliamento, bigiotteria e prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia e con un focus particolare sui prodotti del territorio varesino e a chilometro zero. Il mercatino è organizzato da Pro loco Varese in collaborazione con Ascom Varese e Confesercenti.



Tra i banchi delle 30 casette si potranno trovare tante curiosità e prodotti particolari. Come Il pesce del Verbano affumicato o il pesce in carpione nel vaso e i salumi di Cesco o il gorgonzola di Gemonio. E ancora il miele di Brebbia e tante tipologie di marmellate e le conserve. Il mercatino di Natale di piazza Monte Grappa sarà aperto dal 26 novembre al 24 dicembre, il lunedì dalle 15.00 alle 20.00, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì 24 dicembre dalle 10.00 alle 17.00.

Sempre ai Giardini Estensi, nella zona della tensostruttura, dai primi di dicembre verrà aperta la grande pista da ghiaccio di 300 metri quadrati.